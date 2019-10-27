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駁哽咽酸柯文哲「沒那麼偉大」　林飛帆：我為圖博的朋友流淚

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▲民進黨參加同志大遊行，林飛帆聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

▲林飛帆。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲因「自焚失言」風波引來與民進黨副秘書長的口水戰，雙方隔空交火數日。對此，柯文哲27日受訪時則酸林飛帆哽咽回應「投靠說」是「觸及心裡最慚愧的地方」，林飛帆則在臉書上反嗆，「流眼淚不是為了他，他沒那麼偉大。」

林飛帆日前回應柯文哲，「不是投靠，而是選擇加入支持人權的民進黨。」柯文哲受訪時酸，「他的意思是說，時代力量、社民黨，都不支持人權還是怎麼樣？」至於會覺得林飛帆哽咽太誇張嗎？柯文哲說，「不會啦，這常常就是，當你觸及他心裡最慚愧的部分就是這樣」。

林飛帆27日在臉書回應，柯市長可能誤會了，「我的眼淚是為了圖博的朋友而流，不是為了他，他沒那麼偉大。我為藏人用犧牲生命爭取自由，卻仍被無良政客嘲諷消遣，感到傷心、不值。」

林飛帆表示，柯市長要用攻擊我，來轉移大家對他錯誤言論的關注，那沒有關係，「我也不會覺得被冒犯。」但希望柯文哲能靜下心來，看看達賴喇嘛尊者講的這段話，並且不要再「對中國極權如此寬容，對受極權壓迫者如此輕蔑」。

林飛帆引述「達賴喇嘛 尊者」的談話，解釋了藏人為何自焚，如下：

「他們（藏人）經歷了無法想像的折磨，無論是生理上的，更主要的還是心理上的折磨，這都是他們無法忍受的痛苦。

即便如此，他們仍未選擇傷害別人，而是選擇自我犧牲。以西藏為例，因為我們一貫堅信非暴力的原則，堅決不殺害他人，卻選擇以自焚的方式犧牲自我。

在如此絕望的情況下，仍堅持實踐非暴力，只能選擇自焚的方式犧牲了自己的性命。

具有如此信念的人，絕對有能力傷害他人，最終卻控制了自己的憤怒，不去傷害他人，卻焚燒了自己。」

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