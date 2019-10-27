台股連連創新高　法人分析兩大族群值得再加碼

▲ 台股上週以11,347點創下29年來新高紀錄。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股在上周不斷刷新29年來新高紀錄，高點則是在周五盤中的11,347點，而近期台股連創紀錄，也讓投資人關心，究竟那些族還可以再加碼，法人指出，可以關注基期較低的蘋概股，以及5G建設相關族群。

法人表示，國際經濟緊張情勢逐漸散去，中美貿易戰邁向新一步的協商談判，加上蘋果iPhone 11系列新機銷售優於預期，都給予台股持續向上的助攻動力。

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對於台股近期是否「漲太多」，法人認為，台股目前漲勢是「慢慢推進」，因此還算表現穩健，近期都能維持多頭走勢，並預期在11,000~12,000點震盪。

而在台股維持高檔之際，究竟有那些族群還值得加碼，法人表示，主要推漲動力還是蘋概、5G等科技相關類股。蘋概股部分可以關注基期較低、近期開始翻漲的個股，例如鴻海（2317）、台達電（2308）等。

另外，在5G相關股部分，法人認為，雖5G題材已上漲一段時間，但因今年被稱為5G發展元年，明年5G的建設、手機推出、應用等，都會呈現爆炸性增長，因此5G後市依舊可期，可以關注5G基礎建設、零件相關的個股。

但是因台股走到相對高點，因此法人建議，投資人還是必須注意風險，可以注意個股短線上漲走勢，如果漲得過猛、過急的個股，可以先維持持有就好、不建議再追加。