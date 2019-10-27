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不動產投資「2年內遭罰2390萬元」　遠雄人壽：會依金管會意見改善

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▲▼遠雄人壽。（圖／本報資料照）

▲遠雄人壽2年內被罰2390萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

金管會保險局24日公布，遠雄人壽因辦理不動產投資開發及銷售有5大缺失，開罰850萬元，並予以16項糾正處分。對此，遠雄人壽表示，對於主管機關裁罰一案，已就相關機制加以檢視，將會依照金管會意見進行改善。

保險局表示，根據《保險法》第149條、第168條、第171條之1及《洗錢防制法》第7條，遠雄因投資不動產缺失遭罰，去年4月被罰1440萬元、今年6月被罰100萬元，加上這次被罰850萬元，2年內共拿到3張罰單，合計金額達2390萬元。

金管會保險局官員表示，這次開罰與去年開罰1440萬元是屬於不同案件，主要是違規行為態樣不同，其中，被罰最重的是不動產投資的部份，像是對於自行發包工程未建立廠商遴選，直接以簽報的方式，顯現公司內部訂定廠商遴選規範並不妥適，也不完整。

對此，遠雄人壽強調，公司已就相關機制加以檢視，並依金管會意見進行改善。

遠雄人壽也指出，連續4年獲中華信評確認發行體信用評等及保險公司財務實力評等均為「twA+」等級，資本與獲利能力皆在強等級，秉持誠信穩健經營理念持續發展。

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