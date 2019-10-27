▲ 三芝茭心好食光周末登場，「美人腿」白嫩鮮甜饕客癡迷瘋搶。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

脆如梨般的新北茭白筍來囉！新北市政府結合在地青農、商家27日於三芝區淺水灣公車站旁舉辦「2019新北市茭白筍推廣－三芝茭心好食光」，現場除有首屆茭白筍評鑑頒獎，民眾也能體驗田間採筍、剝茭白筍比賽、茭白筍競標等活動，玩得不亦樂乎。

位處陽明山腳下的三芝是個得天獨厚的好地方，在這裡還有一個大地賜與的綠色寶藏「茭白筍」，憑藉著優質的山水，豐沃的土壤，孕育出高品質的茭白筍，三芝區的茭白筍主要以赤殼種為主，從外觀分辨，赤殼種的殼上會有紅斑且較為細長，因三芝茭白筍以水梯田活水栽培，且一年僅有一收，品質優良且營養價值高。

▲ 首屆茭白筍評鑑帶殼組冠軍謝江喜、剝殼組冠軍蔡明燦，及甜筍王黃清順。

新北市副市長吳明機也出席活動，現場由副市長公佈首屆茭白筍評鑑獲獎者名單，並頒發獎金及獎狀予首屆茭白筍評鑑帶殼組冠軍謝江喜、剝殼組冠軍蔡明燦，及甜筍王黃清順，另外，副市長也與現場民眾同樂，參加剝茭白筍比賽，玩得不亦樂乎。

吳明機表示，新北市幅員廣闊，地理位置優越，有山有海，造就有一年四季，不同區有不同的特色農產品，新北市茭白筍種植面積達168公頃，年產量約1200多公噸，產值達2億1仟多萬元，而三芝區即是新北茭白筍的主要產區，為了讓大家可品嚐到茭白筍的鮮美，市府輔導三芝區農會在當地成立農民直銷站，農友可將每日鮮採的筊白筍送至直銷站販售。

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