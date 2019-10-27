Windows 10X全新介面曝光！「開始列」遭新功能取代　臉部辨識解鎖再進化

▲Windows 10X新系統介面曝光，原始出處已經砍圖，相關畫面都被網友截圖備份。（圖／翻攝自santorini-os網站，下同）

科技中心／綜合外電報導

Surface活動日前就已預告Windows 10X新系統，微軟公司（Microsoft）26日不小心洩漏新系統的相關細節，包括「開始」選單，以一款很像Android系統的「啟動器」（Launcher）取代，並會根據用戶最近使用的動態刷新推薦的內容。

根據推特網友「WalkingCat」爆料Windows 10X介面的網頁快取可見，Windows 10X擁有全新設計的介面，完全是針對「螢幕觸控」所設計，而且底部的工具列設計就猶如Apple iPadOS的Dock工具；在釘選常用App時，又像Android系統的「啟動器」（Launcher）。

該內容提到，Windows 10X的使用模式不單只有平板電腦的用戶，也結合傳統的電腦桌面使用，重新設計控制中心與通知中心，讓操作更為簡化方便，同時映證了Windows 10X新款機型Surface Neo能變換不同的使用模式。

另外，Windows 10X也改善了Windows Hello臉部辨識解鎖系統，也就是當亮起螢幕時，會自動偵測、掃描使用者的臉部，然後直接開啟桌面，猶如Apple的Face ID自動解鎖功能；比起以往的手動解鎖，Windows 10X的使用更為方便。