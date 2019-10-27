她回家踩到「脆脆的生物」…背部瞬間發麻！　網揭焦黑龍蝦身分：是益蟲

▲雖然鞭蠍會幫忙抓蟑螂，但牠根本比蟑螂嚇人。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

桃園一名女網友日前在自家發現詭異生物，剛踏進家門就踩到牠脆脆的外殼，一開燈才真的嚇到頭皮發麻，因為這隻生物看起來像是焦黑版龍蝦，有著長長的觸角和肥大尾部，害她立刻就聯想到「異形」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她從來沒有看過這奇特生物，不只外貌驚人，連大小都讓人卻步，仔細看會發現牠有好幾支細長的腳，上頭還有一些小絨毛，飽滿的尾部有著類似蜜蜂的紋路，而且身上還有疑似被踩爆所噴出的液體，看了忍不住起雞皮疙瘩。

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▲還有人說很像ET。（圖／翻攝自爆廢公社）



不少網友一看照片就知道，其實這是外表可怕，實際上會幫忙抓蟑螂的益蟲，「吃蟑螂的別怕，無毒」、「外表比較恐怖，其實是益蟲！因為會吃蟑螂」、「鞭蠍～受到刺激會散發出一種酸性的臭味」、「只有我覺得像龍蝦嗎？」還有人開玩笑說，「妳踩死牠子民，小心魔蠍大帝等等來找妳。」

據了解，網友說的鞭蠍完整名稱叫「無尾鞭蠍」，體型比一般蜘蛛大上好幾倍，而且動作非常敏捷迅速，0.5秒就可以抓住獵物並啃食，算是蠍子和蜘蛛等節肢動物的近親，由於牠的視力非常差，需要靠頭上2條細鞭來觸碰周圍環境，雖然外型蠻嚇人，實際上是無毒無害的生物，也不會主動攻擊人類。

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