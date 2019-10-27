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2機師駕駛艙驚見「iPad直播廁所畫面」　空服員受創求償150萬

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▲▼西南航空,波音737 MAX。（圖／達志影像／美聯社）

▲空服員聲稱西南航空的機師偷拍。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國廉航西南航空（Southwest Airlines）傳出偷拍醜聞，女空服員瑞妮（Renee Steinaker）在訴訟中聲稱，她在2017年2月27日來到駕駛艙，卻看到裡面有台iPad，疑似正在直播廁所內的畫面，此事造成她的隱私、情緒等都遭到侵犯，因此求償至少5萬美元（約台幣150萬元）。

CNN報導，瑞妮當時在1088航班的飛機上工作，要從賓州匹茲堡前往鳳凰城，過程中，機長格雷厄姆（Terry Graham）想上廁所，因此要求一名空服員來到駕駛艙。按照駕駛艙要有兩名機組人員在場的規定，瑞妮接著前來，卻看見讓她震驚的物品。

根據訴訟內容，格雷厄姆暫時離開後，瑞妮發現駕駛艙有台iPad，而且可以看到正在直播廁所的畫面，她詢問副機師羅素（Ryan Russell），iPad的畫面是否來自廁所，對方則回答這是公司新政策，還要求她不要說出去。

格雷厄姆與羅素都在書面回覆中承認，前者的iPad確實放在駕駛艙，後者還詢問是否在直播來自廁所的畫面。不過兩人否認其他指控，不然就是強調他們沒有足夠的消息能夠回應。

西南航空則否認當時的機師與副機師刻意侵犯瑞妮的隱私，說明這名空服員上廁所時，兩名機組人員並沒有觀看、攝影等。該航空一名發言人拒絕針對這起訴訟發表評論，但強調沒有在洗手間安裝攝影鏡頭，「員工與客人的安全，是西南航空的首要任務。」

訴訟是在亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County）所提起，已轉移到地區法院。瑞妮與老公以侵犯隱私為由控告西南航空以及機師，種種行為導致她情緒出現困擾等，要求至少賠償5萬美元。

訴訟內容指出，西南航空還試圖讓空服員保持沉默，有人指示瑞妮保密，因為要是醜聞曝光，就沒人會再搭乘該航空的班機，此外，就在她向上級報告此事後，她與其他空服員多次受到毒品與酒精測試，短短時間內感覺是被找麻煩。

代表瑞妮的律師羅納德（Ronald Goldman）表示，機師的行為使得其他機組人員分心之外也影響飛安，瑞妮此後總是擔心自己上廁所時會被偷拍，「商業客機的駕駛艙並不是偷窺狂的遊樂場所。」

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