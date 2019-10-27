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潑墨染紅中正紀念堂　陳峻涵：以為衛兵是假人扮的

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圖文／鏡週刊

前（25）日趁著中正紀念堂衛兵交接時，台灣國辦公室主任陳峻涵丟擲裝有紅墨水塑膠袋，蔣中正銅像瞬間被染紅，管理員及憲兵見狀立馬將他壓制。隨後交由警方帶回派出所，警方訊後依涉文化資產保護法、毀損罪嫌移送北檢偵辦，檢方裁定3萬元交保。陳峻涵昨（26）日更於臉書po文表示，以前都認為「中正廟」內站崗衛兵是假人扮的，這次「證實了我以前是想錯了！」

陳峻涵選在25日光復節當天，以紅墨水染紅中正紀念堂的蔣中正銅像，被警方以現行犯逮捕，詢後依涉文化資產保護法、毀損罪嫌移送北檢偵辦，直到晚間11點，檢方裁定以3萬元交保後才離開。

潑墨染紅中正紀念堂　陳峻涵：以為衛兵是假人扮的

對此，陳峻涵昨（26）日於臉書po出潑墨影片，更表示以前認為「中正廟」內站崗衛兵為假人所扮，「否則怎麼可能連眼珠子也能動都不動一下？！這次2位衛兵竟然下崗位來幫忙捉人，證實了我以前是想錯了！而正準備交接的衛兵仍行禮如儀的踢著正步，與之形成強烈而突兀的對比。」

根據《聯合》報導指出，這是陳峻涵自2015年來，第4度進入中正紀念堂表達銅像必須拆除的意見。至於為何選在光復節當天潑墨，陳峻涵不滿表示，認為蔣介石妄稱光復台灣，事實上則是帶給台灣人更嚴重的災難，最終還導致台灣今日這般國不成國的困境，更強調10月25日並非台灣光復節，而是「台灣再淪陷日」。

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