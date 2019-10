美軍突襲！巴格達迪帶家人逃往土耳其失敗…引爆自殺背心　DNA鑑定身分中

▲ 伊斯蘭國首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

伊斯蘭激進組織「伊斯蘭國」首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)外傳已在26日死於美軍在敘利亞的突襲行動中。伊拉克官員27日引述敘利亞內部消息指出,巴格達迪試圖讓家人逃離伊德利卜省、前往土耳其邊境時,藏身地點曝光,最終他與當時身旁的私人保鏢一同喪命。CNN知情人士透露,目前DNA與生物檢測作業正在進行,執行最終身分確認。

路透社報導,巴格達迪的死訊現階段已獲得伊朗、伊拉克官員私下證實。伊朗官員表示,「我們在敘利亞內部的消息人士,稍早已經向負責追捕巴格達迪的伊拉克情報小組證實巴格達迪的死訊。」伊拉克國家電視台27日報導,稍後將會播放美軍在敘利亞的突襲行動畫面;反恐專家消息提到,伊拉克情報機構在這場行動中,也有協助確認巴格達迪的位置。

敘利亞西北部伊德利卜省(Idlib)一名軍事指揮官指出,這場軍事行動發生在接近土耳其邊境的布里沙村(Brisha),當時除了地面衝突之外,戰機、直升機也參與其中,據信巴格達迪已身亡。

Video of US strike on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/TgmOznmh6u — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) October 27, 2019

根據《新聞周刊》稍早消息,美軍的這場特別軍事行動是由川普批准,而巴格達迪是一項最高機密行動的攻擊目標,國防部深信在突襲行動中身亡的目標就是巴格達迪。CNN引述國防部官員的說法指出,中情局(CIA)從旁協助確認巴格達迪的位置,由特種部隊執行任務,據信襲擊過程當中,巴格達迪引爆自殺炸彈背心。

在巴格達迪的死訊傳出後,美國國防部並沒有做出立即回應。川普26日晚間在推特提到,「剛剛發生一件超級大的事情!(Something very big has just happened!)」過沒多久,白宮發言人吉德利(Hogan Gidley)就表示,川普會在美東時間27日上午9時(台灣時間晚間9時)發布重大聲明,但並未透露進一步細節。

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

▼ 巴格達迪的行蹤一向十分神秘,幾乎不曾對外公開露面,過去曾多次傳出死亡消息。(圖/路透)