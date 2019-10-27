東森自然美重視產學合作　科學結合大數據打造客製化服務

▲東森總裁王令麟(前排中)、東森自然美香港主席雷倩(前排左3)與東森副總裁(前排右4)利用週末舉辦「東森自然美產學高峰會」向海內外專家學者請益。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森集團總裁王令麟親自主持東森自然美產學高峰會，以創新科技、分享美麗為主題，廣納各界學者專家的專業，並針對生技中心、醫美診所等東森自然美願景進行討論，預計投入比往年高達5倍的研發預算，誓言提供消費者美麗升級的全方位解決方案。

▲王令麟在「東森自然美產學高峰會」正式宣誓東森自然美五年內要做到第一名。

東森集團指出，接手自然美之後所投入研發預算是過去的5倍，已遠高於業界行情，加上近期東森自然美生技中心，透過重金打造升級後，未來將開放團體參訪，強化權威地位及品牌好感度；東森自然美也正著手規劃投入醫美診所經營、配合林口新創園區成立觀光工廠，且目標每年至少提出5項專利申請，產品也將積極爭取巴黎、日內瓦、德國等各項美妝大賞，打開國際知名度。

▲顧問團成員之一的國立陽明大學藥學系教授陳日榮將協助東森自然美透過產學合作達成雙贏。

中草藥權威、國立陽明大學藥學系教授陳日榮建議，未來商品開發上不妨多選用台灣在地素材，提供優秀保養成效之餘，巧妙發揮愈在地愈國際的力量，為東森自然美增加品牌故事性、強化國內外使用者好感度。而台灣大學生化科技教授陳彥榮也指出，學界相當樂於協助業界進行開發及佐證，如果有一些論文、實驗發表在國際間做支持，相信能提升品牌公信力。兩位教授也都表示樂於協助牽線簽訂產學合作，讓學術界協助產業界需求進行研發，也能增加學生在業界的實習機會，達成雙贏。

▲台北醫學大學附設醫院教授張承仁(右)及凡登整形外科總院長馮中和(左)認為保養客製化是關鍵。

此外，東森也有意投入醫美產業，特別邀請台北醫學大學附設醫院教授張承仁及凡登整形外科總院長馮中和共同參與高峰會，兩位專家以過去經驗分享術後保養需要客製化，透過醫療院所第一線反饋消費者需求將有助於開發更合適且有效的商品；北醫大管理學院院長謝邦昌也指出，醫美已從技術面走向服務取向，透過大數據串聯並整合東森資源作平台，勢必能為消費者提供最好的服務。

王令麟表示，東森投入醫美產業，主要是觀察到醫美術後修護需求多且對醫美有興趣但望之卻步的消費者也不少，大家都找不到值得信賴的管道，因此希望扮演具公信力的通路腳色，整合集團資源協助消費者找到合適的方式達成美麗願望。王令麟強調，東森只做良心事業、灰色地帶絕對不碰，因此堅持東森自然美的商品一定要夠真，唯有用「服務＋溫度」推出的產品，最後才是值得長久經營的事業。