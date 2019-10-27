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「代夫出征」越南參加後援造勢大會！　李佳芬：台灣經濟奇蹟會再來

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記者廖安莘／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬「代夫出征」，走訪東南亞尋求僑胞支持，25日抵達越南後，參訪一間台商興建的醫院，26日上午到位於隆安省的昶勇集團，接著拜訪越南知名台商富美興集團，下午參觀富美新興市鎮，晚上則參加後援會造勢活動，她在致詞時表示，感謝台商在海外的努力，相信台灣的經濟奇蹟會再一次的到來。

▲▼李佳芬赴越南參加韓國瑜後援造勢大會。（圖／翻攝自韓國瑜競選總部）

▲國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬代夫出征，走訪東南亞尋求僑胞支持。（圖／韓國瑜競選總部提供，下同）

李佳芬26日第一站抵達位於隆安省的昶勇集團，該集團在當地設廠已25年，發展優異，並在不斷創新、精進下，快速發展近20個分廠，其中包含鞋業材料供應鏈、各式球類、及相關行業。另外，創辦人袁濟凡總裁也一直熱誠於贊助慈善活動。

隨後，她又拜訪越南知名台商富美興集團，此集團赴越投資超過30年，從已故丁善理董事長篳路藍縷，到現任丁廣鋐董事長的發揚光大，富美興就像胡志明市的一顆耀眼明珠，是越南現代化建設的指標，同時他們也創立「丁善理基金會」幫助貧困學生、救助貧苦百姓，積極參與社會公益活動。

到了晚上，李佳芬參加韓國瑜在新世紀大飯店的後援會造勢活動，致詞時表示，以台灣人的善良、熱心助人的情懷，相信台灣的經濟奇蹟會再一次的到來，並呼籲台商踴躍回國投票，保衛中華民國。最後，李佳芬也代替韓國瑜向大家深深一鞠躬，拜託大家支持。

▲▼李佳芬赴越南參加韓國瑜後援造勢大會。（圖／翻攝自韓國瑜競選總部）

▲▼李佳芬赴越南參加韓國瑜後援造勢大會。（圖／翻攝自韓國瑜競選總部）

▲▼李佳芬赴越南參加韓國瑜後援造勢大會。（圖／翻攝自韓國瑜競選總部）

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