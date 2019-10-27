韓國瑜遊學政見挨轟　張善政籲不要追究名詞：黑他就黑到年輕人的未來

▲國政顧問團總召張善政。（圖／記者張一中攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前端「免費出國遊學一年」政見牛肉引發外界批評，國政顧問團隨即發表聲明「澄清」政策細節，使總召張善政被外界譏為「張善後」。對此，張善政27日受訪做出回應，認為韓國瑜沒有時間好好闡述政見，且國政顧問團也有此構想只是還沒發布，呼籲「大家不要追究名詞，講不夠精準就黑他，黑他就黑到年輕人未來。」

韓國瑜25日拋出教育政見，說他當選總統後將鼓勵大學生、研究生「外國交換生一年」，費用他會幫忙想辦法解決，國政顧問團則隨即發出聲明補充政策細節，表示是由政府負擔1/2或1/3，且會設立排富條款，遭外界批評不到1天就政策大轉彎。

張善政27日下午出席新移民全國後援總會成立大會，會前受訪時對於被嘲諷「張善後」回應，他認為先不要去看韓國瑜說的話有沒有被修正，而是他真的很有想法，相比總統蔡英文什麼都不敢講，「反映出韓國瑜絕對不是另一個空心菜」。

對於韓國瑜的發言時常破綻多，後續還要靠幕僚出面澄清，張善政認為，韓國瑜講的這些點子的場合，時常沒有時間讓他好好講，「我們每次政策直播都是半小時，他講的時候都只有一、兩分鐘，怎麼講得清楚？如果給他五分鐘、十分鐘，可能就不是這樣子。」

對於外界批評遊學政策髮夾彎，張善政則強調，「大家不要追究名詞，講不夠精準就黑他，黑他就黑到年輕人未來，提醒批評的人，你們黑這個政策就是黑年輕人未來。」