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韓國瑜遊學政見挨轟　張善政籲不要追究名詞：黑他就黑到年輕人的未來

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▲▼ 國政顧問團長張善政出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

▲國政顧問團總召張善政。（圖／記者張一中攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前端「免費出國遊學一年」政見牛肉引發外界批評，國政顧問團隨即發表聲明「澄清」政策細節，使總召張善政被外界譏為「張善後」。對此，張善政27日受訪做出回應，認為韓國瑜沒有時間好好闡述政見，且國政顧問團也有此構想只是還沒發布，呼籲「大家不要追究名詞，講不夠精準就黑他，黑他就黑到年輕人未來。」

韓國瑜25日拋出教育政見，說他當選總統後將鼓勵大學生、研究生「外國交換生一年」，費用他會幫忙想辦法解決，國政顧問團則隨即發出聲明補充政策細節，表示是由政府負擔1/2或1/3，且會設立排富條款，遭外界批評不到1天就政策大轉彎。

張善政27日下午出席新移民全國後援總會成立大會，會前受訪時對於被嘲諷「張善後」回應，他認為先不要去看韓國瑜說的話有沒有被修正，而是他真的很有想法，相比總統蔡英文什麼都不敢講，「反映出韓國瑜絕對不是另一個空心菜」。

對於韓國瑜的發言時常破綻多，後續還要靠幕僚出面澄清，張善政認為，韓國瑜講的這些點子的場合，時常沒有時間讓他好好講，「我們每次政策直播都是半小時，他講的時候都只有一、兩分鐘，怎麼講得清楚？如果給他五分鐘、十分鐘，可能就不是這樣子。」

對於外界批評遊學政策髮夾彎，張善政則強調，「大家不要追究名詞，講不夠精準就黑他，黑他就黑到年輕人未來，提醒批評的人，你們黑這個政策就是黑年輕人未來。」

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