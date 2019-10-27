砸6萬5給女兒補習！　同學媽硬要「借講義來印」　她氣瘋：我花錢是白X？

▲很多學生考前會到台北南陽街的補習班上課。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

很多高中生考大學時會報名補習班的衝刺課程，有一位媽媽就抱怨，就讀高二的女兒最近參加統測班，繳了6萬5000元的學費與教材費，就是希望女兒可以比別人早一步得到完整複習，做好萬全準備去考大學，想不到竟然遇到厚臉皮的同學和家長，「要求把書全部借她們影印」，強硬態度讓她相當憤怒。

這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，女兒在報名統測班以前，同個補習班的女同學就一直問他會不會參加，殊不知這並不是關心，因為後來她幫女兒報名且繳費完成後，那位女同學開始纏著女兒不放，「直接要我女兒把那書借她看，女兒不借」，更誇張的是，對方家長為了得到免費講義，甚至還找上門要求女兒借她們影印。

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▲竟然有家長不想繳補習費，只想拿免費講義來印。與本文無關。（示意圖／記者胡順惠攝）



原PO得知此事後，立刻暴怒地說，「妳們聰明！當我們是白X嗎？我們繳了6萬5的學費和教材，妳們1塊都不用花，撿現成的！」而且對方的態度非常囂張，很強硬地跟女兒要講義來印，甚至威脅說，「現在要不到，會繼續跟妳們要！」

在女同學和媽媽的連續騷擾下，原PO決定要找補習班主任反應此事，處理這種「不繳學費，想企圖影印的同學」。網友也回應，「人不要臉天下無敵」、「不借，說有版權的」、「這種想要不勞而獲的態度，也是考不了多好的」、「印了被補習班抓到會提告的，有著作權法」、「好誇張，當應該的嗎？」

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