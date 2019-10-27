幫男友買多多綠無糖微冰…女店員「不是吧！他都喝正常冰」　她氣炸：白目

▲原PO分享「飲料文」引發不同看法。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友幫男友買「多多綠茶」，結果聽到女店員的回答當場氣炸，「第一次看到這麼白目的，要不要他有幾根毛也告訴我？」此文引發熱烈討論，有人力挺原PO，「重點是那句『不是吧』聽了不舒服」；但也有人替女店員緩頰，「女店員的口氣不對，但我覺得她是貼心怕妳買錯而已。」

「太生氣了！借用男友的臉書發文」，原PO今天（27日）在「爆怨公社」臉書社團說，今男友去開車，「趁著空檔，我就去幫他買飲料，我說：『我要一杯多多綠無糖、微冰』。結果那個女店員回答：『不是吧！他都喝正常冰』！」

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「我當然知道他的習慣！就是不想讓他喝這麼冰」，原PO寫道，「第一次看到這麼白目的，要不要他有幾根毛也告訴我？」她說，更生氣的是男友覺得她無理取鬧。

▼原PO不滿男友認為她無理取鬧。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

對此，力挺原PO的網友留言，「講話口氣問題，她是在工作，不是閒聊，『不是吧』這種講話口氣不大對，職業素養跟禮貌問題」、「我會翻她白眼，重點是那句『不是吧』聽了不舒服，客人要點正常菜單上的餐點，不需要她許可吧」、「今天不論和店員熟或不熟，但是店員不應該用『質問』的語氣來回應吧。那句『不是吧』真的會讓人覺得，現在是妳比我了解對方的感覺嗎？」

但也有人替店員緩頰，「店員好心再次確認，是個細心盡責的好員工，總比消費有爭議時，才來怪為何店員沒確認，甚至發爆怨公社公審好」、「那妳就直接說我不想讓他喝這麼冰對身體不好，這樣不是兩全嗎？這種店員我超喜歡，記住客人喜好，對客人對老闆都是好店員」、「現在工作真辛苦，記住熟客購買習性，還要上網po罵白目。」

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