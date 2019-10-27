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「外科醫、工程師、國際刑警」都找她周轉　博士熟女5個月遭騙560萬

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▲刑事局預防科27日對熟女詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局預防科27日對熟女詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局表示，今年4月，一名年約50歲、具有博士學位黃女士習慣網路交友，先後透過LINE認識任職聯合國無國界醫師、美國工程師、聯合國外國醫師、甚至是國際刑警，但巧合的是這些人都以同樣手法向黃女借錢，黃女在短短半年內財損高達560萬新台幣，警方目前針對此詐騙手法呼籲民眾切莫上當。

刑事局預防科表示：黃姓被害人在交友網站結識自稱在敘利亞擔任聯合國牙醫師的網友，雙方透過LINE密切聯絡，該名網友於言談中透露因身處戰地，轉帳不便，需請黃女士代墊款項，並承諾工作執行結束後即返還借款。黃女士基於對專業人士的信任，便陸續匯出約5萬5,000元英鎊、4萬5,000元美金，單是這起詐騙案，黃女遭詐騙總金額高達新台幣362萬餘元。

更離奇的是，黃女在同一交友網站還另結識一名美國工程師網友，對方以需在馬來西亞開戶為由，請黃女協助辦理，黃女依然不疑有他，提供2萬6,000餘元美金，約合新台幣85萬元之金援予該名網友。

警方查出，被害人在今年6月又透過該交友網站認識自稱聯合國外科醫師網友，對方要求私下加LINE聯絡，雙方熟識後，對方自稱遭美國聯邦調查局調查資產被扣押，請黃女匯款給FBI當保證金。

同年7月，黃女又於該交友網站結識一名自稱為國際刑警的網友，要求黃女協助偵辦國際詐騙案件，要求被害人幫忙購買比特幣協助辦案，黃女因此再度匯出約合新台幣100萬元的款項，至所有付出均石沉大海，黃女才驚覺受騙。

警方分析：黃女因習慣在交友網站結識網友，且對醫師、工程師等專業人士等專業人士形象，特別容易產生信任感，而警方認為詐騙集團早已鎖定黃女社交弱點，在交友軟體中不斷轉換各種專業角色，致使黃女深陷詐騙陷阱，不斷付出高額款項，警方統計約短短5個月內，被害人遭詐騙金額高達新台幣560萬餘元。

刑事局提醒民眾，大家可能以為學歷較低、見識較淺民眾容易被騙，事實上根據近警方統計數據，發現高學歷知識分子因易對特定專業權威形象產生謬誤信賴、遭詐騙案例頗多，詐騙集團只要打造足以取信於被害人的身分，透過摻雜專業術語的對話，就有機會騙倒高學歷的被害人。刑事警察局呼籲，切莫過度依賴、信賴網路交友，並慎防在網路中暴露過多個人資料，如遇可疑為詐騙的情況，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線，以免讓自己成為詐騙集團口中的肥羊。

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