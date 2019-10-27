大陸地鐵禁「手機外放聲音」　制止無效將依法處理

▲上海地鐵。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸民眾搭乘地鐵、高鐵不戴耳機看劇、聽歌的情況相當普遍。大陸交通運輸部日前發布地鐵管理新規定，把「使用電子設備時外放聲音」等行為列入影響軌道交通秩序的約束性行為，預計於2020年4月開始實施。

大陸交通運輸部近日發布《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》，具體列出了影響運營安全的10種禁止性行為、影響秩序的7種約束性行為，拒不遵守乘車規範的，運營單位有權利予以制止，制止無效的，應報有關部門依法處理。

影響運營安全的10種禁止性行為包含：攔截列車，提示警鈴鳴響時強行上下列車，車門或站台門關閉后扒門﹔擅自操作有警示標志的按鈕和開關裝置，在非緊急狀態下動用緊急或者安全裝置﹔攜帶有毒、有害、易燃、易爆、放射性、腐蝕性，以及其他可能危及人身和財產安全的危險物品進站、乘車﹔在車站、列車內吸煙，點燃明火﹔在運行的自動扶梯上逆行、推擠、嬉戲打鬧等。

影響秩序的7種約束性行為包含：推銷產品或從事營銷活動，乞討、賣藝及歌舞表演，大聲喧嘩、吵鬧，使用電子設備時外放聲音﹔在列車內進食（嬰兒、病人除外）﹔攜帶動物（導盲犬、軍警犬除外）進站乘車，攜帶有嚴重異味、刺激性氣味的物品進站乘車﹔隨地吐痰、便溺、亂吐口香糖，亂扔果皮、紙屑等廢棄物，躺臥或踩踏座席等。

▼北京地鐵。（圖／視覺中國）