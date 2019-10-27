中市果菜公司董事長賴溪松離奇車禍過世　座車司機稱「眼前一片黑」

記者白珈陽／台中報導

台中果菜公司董事長賴溪松（65歲），26日下午3時許從東勢至和平時，由司機駕駛的自小客撞上路邊變電箱，坐在後座的賴溪松疑遭安全帶勒住致死，胸前有一道安全帶束痕，經送醫搶救，於當日下午6時許不治。該司機向警方供稱，車禍前他眼前一片黑暗，導致他撞上一旁變電箱，警方初步研判事故原因為駕駛精神不濟，詳細車禍原因須進一步調查釐清。

▲撞擊力道猛烈，車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）

賴溪松是台中地區農會大老，在地方農會體系服務40逾年，2018年在台中市長選舉中力挺盧秀燕，從農會總幹事退休後，盧延攬賴溪松擔任台中市果菜公司董事長，是盧秀燕重要農業議題諮詢對象，目前市府已全力協助賴溪松家人處理善後。

▲台中果菜市長董事長賴溪松（左）在2018年大選力挺盧秀燕。（圖／資料照）

警方調查，26日下午3時7分許，賴搭乘由賴姓司機駕駛（22歲）的自小客，自台中開到東勢欲往和平要拜訪一位果農，途經東關路6段時，自小客司機發生自撞撞上變電箱，撞擊力道猛烈，變電箱遭撞爛，車輛一路撞到電線桿才停下，車頭嚴重毀損，警消獲報趕赴現場時，賴溪松已呈昏迷，送往東勢農民醫院搶救仍回天乏術，司機則頭部輕微擦挫傷，未就醫。

警方表示，賴姓司機供稱，他在車禍前眼睛模糊，眼前一片黑暗，因此撞上路旁變電箱。警方說，因變電箱遭撞毀，導致轄區內400多戶停電，經通知電力公司搶救、警方在場疏導，在26日晚間11時許恢復供電。

▲▼路旁變電箱遭撞毀掀飛。

賴溪松在警消到場時，已是昏迷狀態，而他全身沒有外傷，僅胸前、頸部有安全帶勒痕，經搶救後仍不治讓警方及救護人員也非常錯愕。

東勢農民醫院表示，賴在車禍當下，因被安全帶勒緊，疑遭強烈衝擊力道壓迫到氣管，在氣管受到壓迫的情況下，可能就會因血氧濃度降低導致昏迷；除昏迷外，頭部、腹部也疑有受撞擊痕跡，詳細死因仍須法醫解剖後才能釐清。至於該司機僅頭部受輕微擦挫傷而未就醫，因此對於他眼前一片模糊的情形不了解。

警方說，經酒測賴姓司機無酒精反應，但初步研判當時車速有7、80公里，而該路段速限僅60公里，疑超速駕駛，目前本案尚待檢察官相驗。

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