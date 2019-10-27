韓國瑜台東客家後援會成立「沒錢沒人」　螞蟻雄兵拉票

▲韓國瑜暨區域立委參選人張志明台東地區客家後援會成立大會，大合唱「客家本色」展現團結氣勢。（圖／國民黨台東縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東地區近百位客家鄉親26日上午於國民黨台東縣黨部會議室，舉行總統參選人韓國瑜暨區域立委參選人張志明台東地區客家後援會成立大會，台東縣桃竹苗同鄉會理事長張維來擔任台東地區後援會會長一職，會場凍蒜聲不斷，場面熱烈。

客家後援會4個副會長分別由由桃竹苗同鄉會榮譽理事長劉昌榮、台東縣六堆同鄉會理事長邱群峰、台東縣客屬會理事長蘇明珠、台東縣客家婦女協會理事長李招華等四人擔任，展現台東地區客家鄉親目標一致就是要將韓國瑜送進總統府、張志明送進立法院的決心，會場凍蒜聲不斷，場面熱烈。

▲縣長饒慶鈴頒發客家後援會會長及副會長聘書。

成立大會由由國民黨台東縣客家事務委員會蔡瑞秋主任委員主持，台東縣長饒慶鈴、議長暨國民黨台東縣黨部主委吳秀華、台東市長張國洲、國民黨黃國東黨部主委李世峰、前副縣長黃發樓，及區域立委參選人張志明、廖國棟立委服務處主任王秋蘭等也都出席成立大會。

會中饒慶鈴代表頒發韓國瑜競選總部客家後援會會長及副會長聘書，饒縣長同時表示，在這次選舉國民黨沒有人力、沒有經費的情形下，希望大家發揮螞蟻雄兵的精神堅定信念、團結一致，一起來為韓國瑜拉票、一起為張志明拉票。

▲吳秀華主委表示，只有靠庶民總統韓國瑜，才能帶領台灣走在正確道路上的。

吳秀華主委則憂心的表示，明年選舉攸關中華民國的生死存亡，蔡英文執政三年多來荒腔走板，老百姓生活苦不堪言。要人民生活安居樂業、要帶領台灣走在正確道路上的，只有靠我們的庶民總統韓國瑜，也希望大家支持國民黨提名的立委候選人，讓我們國民黨團結一心，重返執政。

大會在全體共同大合唱「客家本色」展現團結氣勢，並且高呼口號立誓，明年1月11日一定要把韓國瑜送進總統府。