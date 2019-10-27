花蓮─柬埔寨直航首飛　徐榛蔚率旅團推展客文化促進交流

▲花蓮縣長徐榛蔚親自率領縣府團隊及旅遊業者直飛柬埔寨，擴展花蓮在新南向政策國家上的能見度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府力拚國際觀光，26日由花蓮縣長徐榛蔚親自率領縣府團隊，並與台灣各旅團直飛柬埔寨，此行程為第一梯次花蓮-柬埔寨直航，第二梯次將於十一月八日至十二日，各梯次皆為五天四夜，歡迎有興趣的台灣旅客來花蓮度假，還可搭機直飛柬埔寨遊玩 。

縣長徐榛蔚表示，歷經多方努力奔波下，共同促成花蓮-柬埔寨直航，日前花蓮也與韓國仁川及蔚山包機直航，在在顯示花蓮擁有良好的空中交通優勢，歡迎國內外旅客來花蓮度假外，更可將花蓮當作旅程中繼站，節省旅遊交通時間，還可以看見國際級的旅遊景點及多元人文景緻。

徐榛蔚盼藉此吸引柬埔寨高端消費者及旅遊業前來花蓮觀光度假及消費，擴展花蓮在新南向政策國家上的能見度，拓廣觀光、經濟、文化等產業合作的契機，提升在地觀光產業產值。

柬埔寨人口約1,617萬人，GDP連續十年年增率約7%，人均所得約為1,400美元，國際貨幣基金（IMF）稱柬埔寨為20年來經濟發展最快速的國家之一，具有低通膨、穩定的經濟發展環境，其中，金邊是柬埔寨的金融中心，許多大公司匯集於此，據悉有多位花蓮傑出子弟也在當地發展、投資企業相當成功。