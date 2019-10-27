　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮─柬埔寨直航首飛　徐榛蔚率旅團推展客文化促進交流

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自率領縣府團隊及旅遊業者直飛柬埔寨，擴展花蓮在新南向政策國家上的能見度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚親自率領縣府團隊及旅遊業者直飛柬埔寨，擴展花蓮在新南向政策國家上的能見度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府力拚國際觀光，26日由花蓮縣長徐榛蔚親自率領縣府團隊，並與台灣各旅團直飛柬埔寨，此行程為第一梯次花蓮-柬埔寨直航，第二梯次將於十一月八日至十二日，各梯次皆為五天四夜，歡迎有興趣的台灣旅客來花蓮度假，還可搭機直飛柬埔寨遊玩 。

縣長徐榛蔚表示，歷經多方努力奔波下，共同促成花蓮-柬埔寨直航，日前花蓮也與韓國仁川及蔚山包機直航，在在顯示花蓮擁有良好的空中交通優勢，歡迎國內外旅客來花蓮度假外，更可將花蓮當作旅程中繼站，節省旅遊交通時間，還可以看見國際級的旅遊景點及多元人文景緻。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自率領縣府團隊及旅遊業者直飛柬埔寨，擴展花蓮在新南向政策國家上的能見度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚盼藉此吸引柬埔寨高端消費者及旅遊業前來花蓮觀光度假及消費，擴展花蓮在新南向政策國家上的能見度，拓廣觀光、經濟、文化等產業合作的契機，提升在地觀光產業產值。

柬埔寨人口約1,617萬人，GDP連續十年年增率約7%，人均所得約為1,400美元，國際貨幣基金（IMF）稱柬埔寨為20年來經濟發展最快速的國家之一，具有低通膨、穩定的經濟發展環境，其中，金邊是柬埔寨的金融中心，許多大公司匯集於此，據悉有多位花蓮傑出子弟也在當地發展、投資企業相當成功。

ET快訊
過勞一睡不醒！25歲女急性血癌大出血　拔管前同事淚：去旅行了
現場畫面曝！中市果菜公司董座「被安全帶勒死」車禍亡　司機：眼
趕回台喝喜酒卻被長輩罵「快走」　韓星：第一次知道台灣這種文化
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

韓國瑜台東客家後援會成立「沒錢沒人」　螞蟻雄兵拉票

花蓮─柬埔寨直航首飛　徐榛蔚率旅團推展客文化促進交流

「與家鄉．潭一場戀愛」　楊瓊瓔：潭子社造展現旺盛生命力

台南新市區白蓮霧盃慢壘邀請賽開幕　黃偉哲：樂見壘球運動蓬勃發展

2019台南柳營牛奶節　黃偉哲讚三營聯合觀光創三贏

2019鯤鯓王平安鹽祭　黃偉哲邀請全國民眾來北門享幸福

宣示打擊賄選決心　三峽警分局聯手新北檢強化選前查賄制暴

長竹社區結合城隍廟　萬聖節前百鬼夜行變妝踩街

嘉縣最大假日市集「嘉有好市集」　70攤位一次逛個夠

貨車北投地下道「連9次羞恥倒車」猛撞大迴轉！8000人讚爆：司機也很煎熬

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

韓國瑜台東客家後援會成立「沒錢沒人」　螞蟻雄兵拉票

花蓮─柬埔寨直航首飛　徐榛蔚率旅團推展客文化促進交流

「與家鄉．潭一場戀愛」　楊瓊瓔：潭子社造展現旺盛生命力

台南新市區白蓮霧盃慢壘邀請賽開幕　黃偉哲：樂見壘球運動蓬勃發展

2019台南柳營牛奶節　黃偉哲讚三營聯合觀光創三贏

2019鯤鯓王平安鹽祭　黃偉哲邀請全國民眾來北門享幸福

宣示打擊賄選決心　三峽警分局聯手新北檢強化選前查賄制暴

長竹社區結合城隍廟　萬聖節前百鬼夜行變妝踩街

嘉縣最大假日市集「嘉有好市集」　70攤位一次逛個夠

貨車北投地下道「連9次羞恥倒車」猛撞大迴轉！8000人讚爆：司機也很煎熬

21歲女腹部劇痛求診…醫手術竟挖出「直徑7cm畸胎瘤」傻眼：還長毛髮+牙齒

別手賤撕嘴皮！「3大地雷」嫩唇秒變香腸乾...唇膏也是兇手

潑墨染紅中正紀念堂　陳峻涵：以為衛兵是假人扮的

186cm男團裡最紅的「約會女友零遮掩」　幫拿包陪逛全被拍

國民再遭遇太空人「三巨投」　G5柯爾對決薛茲爾

黃明志親導MV...揪「最強奶媽」晃F級滾床！背後目的超心機

H＆M悄悄推出寵物衫　399元就能把自家汪星人扮成「聖誕麋鹿」　

他潛入雜貨店偷東西！剛開門被警報嚇傻　「秒躲儲藏室」1分鐘後就被逮

她拖行李箱搭小黃　下車後「一身輕」慌了...貴重物品在後車廂！

懷疑偷錢...她回家恐嚇老公「剁手剁腳」！轉身再拔菜刀喊：挖眼睛割舌頭

地方熱門新聞

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

2019桃園農博　閉幕在即人潮湧現

「找臨演扮韓粉」男大生遭抹黑　個資瘋傳

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

苗栗風箏節登場　龍頭碗身亮相

嘉縣最大假日市集「嘉有好市集」

嘉義地檢反賄選挑戰「太平雲梯」

于櫻櫻海端人氣高　歌迷直接用卡拉OK代碼點歌

韓國瑜台東客家後援會成立　螞蟻雄兵拉票

台南農特產品展售會120攤破紀錄

台南火警命案郭信良議長趕往慰問

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

台塑企業新港廠緬懷創辦人活動

更多熱門

相關新聞

全運會點燃聖火　楊俊瀚掌旗帶花蓮隊繞場

全運會點燃聖火　楊俊瀚掌旗帶花蓮隊繞場

2019全國運動會19日至24日登場，19日晚間桃園市立體育館點燃聖火，匯集來自全國11,500名選手及隊職員共襄盛舉。花蓮代表隊由花蓮之光、台灣最速男楊俊瀚選手掌旗，帶領花蓮優秀運動員繞場，縣長徐榛蔚全程陪同，為花蓮孩子喝采加油。

趙天麟：中科院涉密人員15人赴香港未報備

趙天麟：中科院涉密人員15人赴香港未報備

讀經又踼球　徐榛蔚要花蓮小孩文武雙全

讀經又踼球　徐榛蔚要花蓮小孩文武雙全

台灣白帶魚即日起可直送大陸銷售

台灣白帶魚即日起可直送大陸銷售

柬埔寨人的慵懶咖啡午後

柬埔寨人的慵懶咖啡午後

關鍵字：

柬埔寨直航首飛徐榛蔚

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

茵芙迪士尼看清男友　回國秒提分手！

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

必吃焗烤鹹派！淡水唯美玻璃屋餐館

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

省121元　麥當勞輕奢華餐點法曝

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面