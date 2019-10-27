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19歲「越版阿信」賣菜顧父母努力向學　會計三級檢定奪宜蘭第一

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▲台版阿信越女鄭翠玄孝順父母努力向學獲內政部長徐國勇表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

台版阿信越女鄭翠玄孝順父母努力向學獲內政部長徐國勇表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部移民署27日舉辦北區新住民座談會，部長徐國勇、移民署長邱豐光均親臨與會，與在場300多位新住民直接面對面溝通；徐國勇說：政府非常歡迎新住民朋友加入台灣這個大家庭，會儘力提供各種資源幫助新住民朋友，目前在台灣的新住民及其家人估計已有百萬人以上，不只帶給台灣多元豐富的文化交流，儼然已是台灣的新國力。

▲台版阿信越女鄭翠玄孝順父母努力向學獲內政部長徐國勇表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台版阿信越女鄭翠玄堪稱台版阿信，27日獲內政部長徐國勇表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

來自越南、現年19歲的鄭翠玄今天早上參加座談會，堪稱「越版阿信」的她剛出生時，越南的父親便因病過世，在越南生活困苦的她，2年前跟著改嫁來台的母親一起來台，由台灣新父親收養並改姓鄭，讓她重獲新生，但卻沒想到好景不常。

▲台版阿信越女鄭翠玄孝順父母努力向學獲內政部長徐國勇表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台版阿信越女鄭翠玄孝順父母努力向學，課餘時間還擔任志工指導學生課業。獲內政部長徐國勇表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

鄭翠玄說來台灣不久，媽媽與繼父相繼生病，導致家庭再次陷入困境，還在就讀海事水產職業學校三年級的她，一肩扛起家中經濟重擔，鄭每天到蘇澳菜市場賣菜打工貼補家用，還要姊代母職，照顧年幼的妹妹，就像日劇中的阿信努力打拼，賺取一家生活費，以十足的韌性、認真打拼生活照顧全家人、爭取台灣社會認同。

▲台版阿信越女鄭翠玄孝順父母努力向學獲內政部長徐國勇表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台版阿信越女鄭翠玄孝順父母努力向學獲內政部長徐國勇表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

鄭翠玄2年前剛來台灣時語言不通、只能比手畫腳上學，到去年她居然能趕上課業，參加會計三級檢定考試還拿到宜蘭縣第一名，她說未來想擔任人權律師，為新住民及新二代爭取福利及權利。

另外一名來自越南的正妹陳玉水也在座談時分享，她在台灣不僅擔任通譯，也教授母語越南話，更編印「台灣－越南重要法律名詞對照表」，幫助看不懂法律名詞的新住民及移工，豐富的社會參與經驗，可能比許多國人更具影響力。

內政部長徐國勇表示，政府為了照顧與栽培新住民及其子女，希望新住民成為我們新國力，大力推動許多新措施，例如修法放寬陸配親屬來台短期探親資格、偏鄉行動列車服務、新住民二代海外培力計畫等，都是希望幫助新住民家庭更快融入台灣社會。

徐國勇表示：今天的座談會有來自台北、新北、基隆、桃園、宜蘭等縣市新住民朋友共3百餘人參加，希望藉由這場與新住民的對話，聽取大家的建言，做為各部會制定更符合新住民法律及照顧的參考，也希望新住民這股新力量，成為帶動社會進步及接軌國際的新國力。

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