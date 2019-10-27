「與家鄉．潭一場戀愛」　楊瓊瓔：潭子社造展現旺盛生命力

▲潭子區公所展現社區豐富成果，內容精彩。（圖／潭子區公所提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區公所社區營造中心從2017年成立「社造雁行家族」以來，以社造有成的社區做為「領頭雁」，帶領區內各社區投入社造，成果豐碩，特別在市定古蹟摘星山莊舉辦「與家鄉．潭一場戀愛」潭子社造成果展」，台中市副市長楊瓊瓔對於成果印象深刻，大讚展現旺盛文化生命力。

▲▼潭子區大豐社區的「大豐姑娘要出嫁」行動劇。（圖／潭子區公所提供）

副市長楊瓊瓔、文化局長張大春、市議員賴朝國、周永鴻及多名里長、社區發展協會理事長等人，在潭子區長林國聲陪同下參觀成果展，大家對於社區營造成果印象深刻，各社區也都能發揚自己獨樹一格的文化特色。

林國聲表示，潭子區內有台中加工出口區，工商業發達，促成潭子族群多元，有平埔族、漳州人、泉州人、客家人、移工與新住民，蘊育出潭子獨特且豐富的文化樣貌，這次在區公所社造中心及輔導團隊的努力下，挖掘出在地文化及歷史記憶，呈現出潭子的古往今來之美。

▲台中副市長楊瓊瓔十分稱讚潭子區的社造成果。（圖／潭子區公所提供）

社造成果展靜動兼具，靜態展方面，甘蔗社區為了追尋三官天神爺爺的足跡，與僑忠國小合作的文化走讀；大豐社區以摘星情緣為題演出的行動劇；家興社區以味道探訪社區的今昔發展，潭仔墘永續發展協會深入訪查，重現酒店巷獨特釀酒文化與為自保而存的國術文化，潭雅神社區大學透過鄉土劇場及故事繪本等方式，所創作的在地故事童話。

動態展則包含2場文化劇場、1場社區特色表演及1場台語導覽，演出者橫跨老中青三代，包含由弘文高中老師蔡建文與20%實驗劇坊老師林照明，帶領學生戲說摘星歷史；大豐社區的戴潮春第四代夫婦主演行動劇「大豐姑娘要出嫁」；潭仔墘永續發展協會所準備的特色表演；最後還有摘星山莊與台中教育大學臺灣語文學系何信翰教授合作指導的青年台語導覽，熱鬧精彩。

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