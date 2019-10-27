台南新市區白蓮霧盃慢壘邀請賽開幕　黃偉哲：樂見壘球運動蓬勃發展

▲2019年新市區白蓮霧盃慢速壘球邀請賽，在台南市新市區壘球場盛大舉辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市新市區壘球場是新市區體育重要建設，為鼓勵全體市民多多參與戶外運動，新市區公所特委請壘球協會10月27日舉辦2019年新市區白蓮霧盃慢速壘球邀請賽，參與球隊有茂聖通運（新市清潔隊）、山上區南洲里隊、比菲多隊、Himax立景隊、新市區新市里隊、新市區新和里隊共6隊，精彩慢速壘球競賽。

台南市體育處林義順處長、議員Ingay Tali穎艾達利、林宜瑾、李文俊、林燕祝皆到場擔任開場嘉賓，為選手加油。



黃偉哲市長表示，台南市除了是棒球之市，還有很多壘球隊與許多愛好壘球運動的人口，感謝新市區公所的主動積極，規劃這麼棒的場地，期待台南壘球運動繼續蓬勃發展，未來讓台南更有機會被全世界看見。



新市區公所於去年4月向台南體育處爭取經費800萬元，在新和重劃區內新建壘球場，順利在今年7月下旬啟用，並公開徵選認養團體，最終由專業體育團體「社團法人台南市慢速壘球協會」認養。



本次比賽獎盃定名「新市區白蓮霧盃」，因新市區白蓮霧的復育自16年前開始至今，成功保留住百年老欉，更鼓勵農民復育出傳承古早風味的新植栽，目前栽種面積已達5公頃，近年來配合著產銷輔導及媒體運用等多管齊下的行銷策略，加上新市白蓮霧特有的酸甜滋味，已成功創造新市白蓮霧的獨特性，新市區也有「白蓮霧故鄉」的美名。



新市區長譚乃澄表示，希望透過新市區白蓮霧盃壘球邀請賽的舉辦，活化場地效能，帶動運動風氣，展現台南市政府亮點政績，並結合白蓮霧產業文化，促進本區民眾對於白蓮霧種植興趣，增加面積及產量，持續推廣白蓮霧復育。