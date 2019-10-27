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2019台南柳營牛奶節　黃偉哲讚三營聯合觀光創三贏

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▲「2019台南柳營牛奶節 」配合台南秋季馬拉松跑3營活動，讓跑友跑進在地社區，沿途提供在地農產品補給、感受在地民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2019台南柳營牛奶節 」配合台南秋季馬拉松跑3營活動，讓跑友跑進在地社區，沿途提供在地農產品補給、感受在地民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府主辦的「2019台南柳營牛奶節 」活動10月27日熱烈展開，今年配合2019年台南秋季馬拉松跑3營（新營、柳營、下營）活動，讓跑友跑進在地社區，沿途提供在地農產品補給、感受在地民眾的熱情，台南市農業局長李朝塘、議員沈家鳳、李宗翰、蔡育輝也都到場為選手加油打氣。

▲「2019台南柳營牛奶節 」配合台南秋季馬拉松跑3營活動，讓跑友跑進在地社區，沿途提供在地農產品補給、感受在地民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，本次活動結合路跑及在地特產推銷，除了推廣健康路跑活動，參加馬拉松的跑者可深入3區在地特色，大大提升3營(新營、柳營、下營)觀光及消費，帶來人潮與商機，推動產業發展，可說是三營聯合創三贏。

柳營區長李宗翰表示，今年牛奶節活動結合路跑，帶來人潮不僅大大的幫忙柳營牛奶的產業推廣，更帶入觀光人潮；在地民眾也藉此扶老攜幼來參與現場熱鬧的活動，對於在地社區產業有很大的行銷效益。

柳營區公所推廣在地酪農與觀光多年，此次活動結合「三營」資源，推廣觀光、酪農產品等，會場內規劃「認識乳牛佈置」及「親子互動性闖關遊戲」，還有小乳牛讓小朋友近距離接觸，並推出牛奶、牛奶副食品等試吃試喝的好康活動，許多民眾全家大小一同參與，認識柳營酪農資訊、柳營民情風俗及提高柳營鮮奶的知名度。現場還有3營美食地圖觀光摺頁供民眾索取，遊客能順路到附近相關景點遊玩，歡迎各地民眾利用假日來柳營一遊，享用在地酪農產品，支持在地農業。

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