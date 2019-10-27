免費→政府付1/2或1/3…韓國瑜交換生政策轉彎　蔡英文：選總統要謹慎





▲蔡英文。（圖／蔡英文競辦提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜25日表示，如果當上總統，一定會鼓勵大學生4年、研究生3年中要有一年去國外交換，所有經費他會想辦法解決；然而26日卻改口變成政府負擔1／2或1／3，且還有排富條款。對此，總統蔡英文27日中午表示，這已經不是韓國瑜第一次提出一個看起來像政見的東西後，第二天又修改或否認，認為選總統還是要謹慎的好。

針對韓國瑜拋出讓大學生、研究生有一年免費去國外交換的想法，蔡英文27日中午出席牙醫界發起的挺蔡連任後援會大會師時回應，這已經不是韓國瑜第一次講出一個看起來像政見、大家也把這個當政見的東西，結果第二天就去修改或否認了，「我覺得選總統還是要謹慎的好！」

蔡英文認為，要拿出什麼樣的想法或看法、政見，都需要經過審慎評估，畢竟一個國家總統領導人講話確實要非常謹慎，因為外界都在聽跟看。

至於韓國瑜說，「跳票」這兩個字應該要還給蔡英文，蔡英文回應，「我看他對事情的了解可能有點問題，他的想法恐怕不是社會絕大多數的人想法。」

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