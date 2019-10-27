2019鯤鯓王平安鹽祭　黃偉哲邀請全國民眾來北門享幸福

▲「2019鯤鯓王平安鹽祭」，10月26、27日舉行，吸引眾多民眾參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處辦理的「2019鯤鯓王平安鹽祭」，10月26、27日舉行，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、台南市觀光局長陳信安出席開幕活動，台南市議長郭信良、蔡育輝、陳昆和、方一峰等關心當地發展的議員代表也到場共襄盛舉。





黃偉哲市長表示，感謝交通部觀光局雲嘉南風景區管理處，精心設計這麼好的活動，第16屆的平安鹽祭，一年比一年人潮更眾多，現場人氣滿滿。今年以主管籤詩的「朱王爺」為設計的圖騰非常別緻，除了搶手的限量平安鹽袋，還規劃了一系列豐富的活動內容，例如由南鯤鯓代天府及法師團於井仔腳鹽田進行請鹽科儀，還有傳統祈福儀式。南鯤鯓集合文化、觀光、宗教於一處的寶地，可將傳統文化結合在地觀光的特色，更加發揚光大，越來越興盛。





交通部林佳龍部長表示，平安鹽祭是交通部相當重視的年度活動，一辦16年，越辦越精彩，結合了鹽田產業、在地宗教，以及周邊的生態環境，正逢推動擴大國內旅遊秋冬遊，這裡也是重點宣傳活動之一，希望更多的朋友能夠來到雲嘉南風景區，感受結合在地特色的觀光，食宿遊購行，樣樣都行。





「2019鯤鯓王平安鹽祭」活動結合區域內鹽業文化、宗教信仰、生態地形等概念，並融入「鯤鯓」、「王爺」、「平安鹽」等轄內資源意象，以台灣王爺信仰總廟「南鯤鯓代天府」以及鹽民的原鄉「北門」作為活動出發點。每年配合活動由雲林縣、嘉義縣及台南市整合轄區優質商家推出之農漁特產、伴手禮行銷展售，讓遊客來此遍嚐雲嘉南特色美食。

為因應活動意象衍伸開發設計之平安鹽福袋等文創紀念品，因設計精美且年年變化，歷年來深受遊客喜愛，每年均吸引眾多遊客前來搜集。26至27兩日有排隊領平安鹽福袋、博杯送鹽袋挑戰賽、導覽解說夾好禮、美食伴手禮特展…等豐富內容及精采的節目演出，邀請大家來北門一遊，收藏專屬的平安鹽袋，期許帶來一整年的平安與幸福！