洪恒珠退出民進黨參選立委　蘇嘉全：持續溝通！盼她打消念頭

▲立法院長蘇嘉全的太太洪恆珠27日早上在屏東市瑞光路成立競選總部，吸引不少支持者前來加油打氣 。（圖／記者陳崑福攝）



記者陶本和／台北報導

立法院長夫人洪恒珠27日上午成立競選總部，並宣布退出民進黨，投入立委選戰；而立法院長蘇嘉全其實26日已經出國訪問東南亞國家，主持蔡英文海外後援會成立，因此並未出席。蘇嘉全辦公室稍早也發出聲明，強調他堅決反對太太參選，會再持續溝通。

洪恒珠的參選，在民進黨投下震撼彈，蘇嘉全姪子因為選區重劃，主動退出區域選戰，禮讓給立委鍾佳濱，依照黨內共識跟默契，只要因選區重劃而自願退出者，可排入不分區安全名單；不過後來出現變數，反而掀起茶壺內風暴。

對於洪恒珠參選，黨內說法分歧，有聲音指稱，是蘇嘉全刻意安排的棋子，是為了確保蘇震清；另外也有聲音指出，她在前年因為大病，術後有後遺症，讓蘇嘉全相當頭痛。

至於洪恒珠上午成立競選總部，並宣布退出民進黨，正式投入立委選戰，蘇嘉全沒有出席成為焦點；但事實上，蘇嘉全在26日已經出國訪問東南亞國家，主持蔡英文海外後援會成立，而這也是早已安排的既定行程。

蘇嘉全辦公室稍早發出聲明指出，蘇嘉全重申他堅決反對太太參選，並對她退出民進黨表示遺憾。在立委選舉截止登記以前，他會再持續溝通，希望她能打消參選念頭。

▼立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）



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