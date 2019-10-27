韓國瑜要「澎湖小三通」救觀光　陸委會：10年前就已經開放了

▲韓國瑜「傾聽之旅」26、27日來到澎湖。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日上午在澎湖表示，澎湖觀光人流進不來，交通問題要解決，「金門可以小三通，澎湖能不能小三通？」陸委會下午指出，澎湖小三通2001年就已實施專案辦理，2008年更進一步常態化，已經超過10年。

韓國瑜在澎湖縣國民黨立委參選人歐中慨聯合競選總部成立會上說，昨天他跟澎湖賴峰偉縣長座談，好多民眾擔心觀光客，賴峰偉講了一個數字，目前為止澎湖完全以台灣觀光客為主，海內外來得不夠多，「他（賴峰偉）非常希望未來兩岸之間跟澎湖有個小三通的機會。」

韓國瑜還說，澎湖一年只有5000名大陸觀光客，可是「外婆的澎湖灣」全世界的華人都會唱，大家都很嚮往來澎湖，「澎湖觀光市場有重大潛力，要把交通問題解決，以及賴峰偉縣長非常著急的，金馬可以小三通，澎湖能不能小三通？也能夠順利解決。」

對於韓國瑜關於澎湖小三通的發言，陸委會表示，為照顧離島地區之建設與發展，增進當地民眾福祉，政府自90年1月1日起實施小三通政策，初期以金門、馬祖為主，澎湖採專案辦理。但自97年10月修訂「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，已實施澎湖小三通常態化，目前澎湖小三通已超過10年。

▼金門廈門小三通人流逐年增長。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，由於澎湖距離中國大陸福建地區之港口較遠，且冬季遭受海象之影響，不易透過海運往返中國大陸，導致澎湖小三通客運發展不易，目前客貨運僅有包船，尚無定期航班。

陸委會表示，澎湖地區居民採取小三通航運前往中國大陸，通常借道金門小三通航運。陸客團大都採取金門小三通航運到金門，再搭乘金門至馬公間航空班機前往旅遊。

陸委會還說，政府歡迎陸客循小三通到澎湖旅遊，若有航運需求，歡迎業者依既有規定提出申請，相關機關將儘速辦理並予協助。

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）