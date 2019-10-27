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健康促進大家一起來　台南新樓古蹟巡禮鐵馬樂活遊

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▲台南新樓醫院與東光社區發展協會，舉辦「古蹟巡禮鐵馬樂活遊活動」，全程共近100騎士共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新樓醫院與東光社區發展協會，舉辦「古蹟巡禮鐵馬樂活遊活動」，全程共近100騎士共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了倡導運動健身、鼓勵民眾多運動，及落實健康促進的理念，台南新樓醫院與東光社區發展協會，特舉辦「古蹟巡禮鐵馬樂活遊活動」，鼓勵社區民眾及醫院員工積極參與健康促進活動。

此次活動獲得廣大的社區民眾及新樓醫院員工熱烈參與，除了邀請東區陳勝楠區長、及東光國小林清海校長、東光社區發展協會林再旺理事長蒞臨，王定宇立委、蔡淑惠議員辦公室薛書堯秘書，也到場向民眾加油打氣；新樓醫院院長蔡江欽、發展協會總幹事向光榮更是身體力行的帶領騎自行車，全程共近100騎士共同參與，也有許多學齡的小朋友，在家長的陪同下共同來參加古蹟巡禮鐵馬樂活遊的活動。

▲台南新樓醫院與東光社區發展協會，舉辦「古蹟巡禮鐵馬樂活遊活動」，全程共近100騎士共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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此次騎鐵馬的活動主題為｢台南古蹟巡禮」，走訪極富文化氣息及歷史意義的台南神學院及延平郡王祠。活動的路線由東區東光國小出發、行經東門城至台南神學院，同時邀請到台南神學院的劉立仁牧師導覽，劉牧師向民眾講解神學院的由來及歷史，並帶著民眾參觀台南神學院，再來第二站來到了延平郡王祠，新樓醫院特從員工裡邀請對延平郡王祠歷史極為了解的蘇玉成副組長，來向民眾導覽延平郡王祠的歷史由來，蘇副組長並在導覽中進行有獎徵答與民眾互動，反應相當熱絡，接下來再沿著大同路、北門路、東寧路…等路程回到東光社區活動中心，全程共計約8.1公里。

新樓醫院蔡江欽院長表示，騎單車古蹟巡禮是台南特有的活動，此活動不但可以運動健身、也可以認識家鄉古蹟文化，了解故鄉藝術及歷史，強健身子並增進親子的關係，藉由心裡、生理的結合讓此活動更有意義，期盼大家都能在此次活動中完成任務，同時也提醒大家在騎乘自行車之餘，務必要注意自身安全，此次特邀心臟內科周立平醫師擔任隨行醫師，於途中守護民眾安全。

▲台南新樓醫院與東光社區發展協會，舉辦「古蹟巡禮鐵馬樂活遊活動」，全程共近100騎士共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東區陳勝楠區長表示，很高興看到這麼多民眾熱情參與鐵馬遊活動，表示大家都很重視運動這件事，而東區區公所未來也將出版東區導覽地圖，來讓民眾索取，大家可以藉由東區導覽地圖，來了解東區的特有的文化。東光社區發展協會林再旺理事長也表示，此次活動規劃由台南新樓醫院與東光社區共同討論騎鐵馬的路線，東區地處於交通繁榮的區域，加上此次古蹟巡禮的地點剛好在市中心，所以要規劃出安全空間的騎鐵馬路線有一定的困難度，也感謝台南新樓醫院與東光社區的志工們，此次全程協助交通疏導及安全，讓民眾騎的安心及開心！

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