洪恒珠競選總部成立宣布退出民進黨　蘇嘉全未現身

▲立法院長蘇嘉全的太太洪恒珠28日早上在屏東市瑞光路成立競選總部，吸引不少支持者前來加油打氣。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

立法院長蘇嘉全的太太洪恒珠28日上午在屏東市瑞光路成立競選總部，吸引不少支持者前來加油打氣，但她的先生蘇嘉全並未現身；洪致詞表示，今天她以最無奈及沈痛心情宣佈退出她長期以來支持的民主進步黨，以無黨籍身分投入屏東縣第一選區立法委員選舉，她知道這 一戰面對民進黨的壓力及許多質疑，相當艱困，但她相信她在大家支下當選，將她送進立法院，承擔更多的責任，為屏東縣民更大的服務。

▲▼洪恆珠（左二）拜訪佛光山，和慧屏法師合影、競選總部成立。

洪恒珠說，她先前從生死關頭走了出來；昨天去拜會星雲大師，知道星雲大師先前生過一場大病後，又出了一本書，讓她很感動，也給自己一個期許，要承擔更多的責任。

她說，民主的可貴是人人都有參政權利，立法委員要跳脫藍綠，對法案有充分討論，聽取多元化聲音，了解人民需求，接地氣制定最好的法令，才是民眾之福，而不是漫罵、抹黑。

洪恒珠指出，年金改革是退休軍公教人員心中的痛，她是公務人員，知道他們的痛，應該可以再討論，找出更圓滿的法案；屏北地區沒有鐵路、捷運，如果捷運等大眾運輸系統到屏北地區，各大學門口有有捷運可搭，交通更便利，就會帶來地方更大的經濟發展。而屏東沒有兒童醫院，相當不方便，亟須設置，也是民眾最大的希望，必須積極爭取。

這5個月來，她拜訪基層，提出政見，民眾回饋給她一隻隻溫暖的手，她有信心在大家的支持下當選，進入立法院為大家服務。