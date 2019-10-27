歷史性畫面曝光！陪伴通霄人36年「120公尺大煙囪」　放倒震天響　　

記者陳凱力／苗栗報導

陪伴通霄人共同回憶的台灣電力公司通霄發電廠6座大煙囪，其中3座即將畫下休止符！通霄發電廠原有6根大煙囪，其中4根為彩繪煙囪，除了是通霄著名地標外，早年更是走私、偷渡客登陸中部的指標，為因應老舊機組汰換，1、2、3號煙囪也將於近日陸續進行拆除作業。26日傍晚，高達120公尺的2號煙囪以類似「砍樹」的方式倒地，為了記錄這歷史性的一刻，不少攝影愛好者，紛紛前往攝影拍照，留下珍貴畫面。

▲26日傍晚，高達120公尺的2號煙囪以類似「砍樹」的方式倒地。（圖／通霄發電廠提供，下同）

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通霄電廠副廠長黃清泉指出，彩繪煙囪在1983年建造，底座圓周達14公尺、頂部10.8公尺，高120公尺，主要是排放發電機組產生的氣體。為因應老舊發電機組汰除，運轉近36年的1、2、3號彩繪大煙囪必須拆除，這3支分別繪有「歡迎蒞臨通霄」字樣及飛牛、海豚圖案，也將成為絕響。

舊煙囪底寬14公尺，高120公尺，拆廠作業由副廠長召集相關技術組，每周定期討論及追蹤相關事宜；1號機舊煙囪因腹地有限，日前已採取「切割工法」，類似甜甜圈從頂部一圈一圈切割後，再以大型吊具吊掛至地面碾碎清運，目前已拆除約30%高度，光這根拆除費用就要2000萬元。

2、3號機煙囪因週邊空間充足，規畫採取底部鑿孔，採類似砍樹的一次性放倒（拉倒）方式碎裂。其中飛牛圖案的2號煙囪，在拆除外部排煙通道後，工程人員會從距地面約5公尺處鑿孔，在鑿空超過圓周一半後，煙囪就會因自體重量而自然倒下，人員並透過2條鋼纜牽引控制傾倒方向。

日前已傳出2號煙囪即將傾倒的消息，更吸引不少民眾關切，電廠為確保安全只好封鎖廠區。由於大煙囪放倒時間難以掌握，在地攝影工作者張文煥，在3度制高點架設縮時攝影機，26日傍晚近6點時從多個角度成功記錄下大煙囪倒下的瞬間。只是當大煙囪倒地發出巨大聲響時，還是讓附近居民嚇了好大一跳。

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