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國家工廠剛出爐！　他送瓦斯收到「一根2000元」傻眼　網超羨慕：亮到會刺眼

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▲▼全新的50元硬幣。（圖／翻攝自爆怨公社、資料照）

▲全新沒用過的50元硬幣。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

送瓦斯的人員每天都會接觸到各式各樣的住戶，一名網友表示，他今天去送瓦斯跟客人收了2280元，但對方並不是給他千元大鈔，而是拿出一條頗具重量的柱狀物，仔細看上頭寫的字才恍然大悟地說，「給我這一根我實在是好氣又好笑！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時客人給他2300元，但給的不是鈔票，而是一整根的50元硬幣，外頭用牛皮紙牢牢的包覆住，包裝寫著「新台幣2000圓，伍拾圓硬幣40枚」，還印有中央製幣廠的標誌，他還是第一次見到這種「硬幣條」，拿在手裡相當有份量，所以有點嫌棄它太重，怕放在口袋裡不方便。

請繼續往下閱讀...

▲▼送瓦斯收到全新的50元硬幣。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友羨慕原PO收到亮晶晶的全新50元。

照片一曝光，引來大批網友羨慕眼光，原來這條硬幣裡面裝的是「全新製成」的50元，原PO將會是第一個使用者，而且每一枚硬幣都還亮到發光，「假抱怨真炫耀！我最喜歡這種包好的50塊了」、「我會自己拿2000出來換，這卷帶回家收藏欸哈哈」、「這個超新，拆開包裝還會刺眼欸」、「我很愛，存起來超像一桶金幣」、「這個一定不怕收到假50！」

還有人表示，跟千元鈔票比起來，自己寧願收到較稀有的硬幣條，「我想要，可以拿兩千跟你換嗎？」、「全新的，我想換都換不到」、「求之不得，小吃店最愛零錢。」

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