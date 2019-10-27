懷疑偷錢...她回家恐嚇老公「剁手剁腳」！轉身再拔菜刀喊：挖眼睛割舌頭

▲她揮刀恐嚇老公「把眼睛挖掉」下場曝光。（圖／翻攝自pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名婦人阿靜（化名）腦中時常出現幻想，更因此情緒失控對丈夫口出惡言，2018年法院才核發保護令，孰料，她竟又拿刀對著老公恐嚇，「挖你的眼睛，割你的舌頭」。阿靜老公受不了，只好報警處理。法院審理後，依違反保護令罪判罰阿靜4千元，得易服勞役。

檢方指出，阿靜先前因對丈夫有精神上不法侵害的行為，2018年8月31日經高雄少年及家事地方法院核發保護令，沒想到阿靜在保護令期間，竟然因為懷疑丈夫將她的證件、金錢拿走，在高雄住處內不斷咒罵丈夫「說謊，偷拿東西！夭壽！要下地獄挖眼睛手腳都要剁掉！」，還恐嚇「我作鬼都不會放過你，要把你剁手剁腳、挖你的眼睛、割你的舌頭」，期間還揮舞菜刀。

阿靜矢口否認有違反保護令，辯稱「我有唸他，但是我沒有咒罵他，我是認為自己活得很痛苦，我是要自殺不是要殺他，我識字不多，也看不太懂保護令內容」。

但這一席話不被法官採信，因為阿靜的2名孫女在警詢時曾證稱，阿嬤回家後就不斷指責阿公拿她的東西，阿公否認後，阿嬤就開始說各種激烈言語，見到阿公要報案，便從廚房拿刀子出來一邊揮舞一邊辱罵，還拿菜刀敲牆壁，直到警察到場才將刀放下。

法官認為，阿靜一番謾罵加上種種舉動，不管是想要恐嚇丈夫，或是想以自刎來要脅丈夫，都足以引發丈夫心理痛苦畏懼的情緒，確有對丈夫實施精神上脅迫，但審酌她受到失智症影響，才會出現被偷金錢的妄想，決定減輕其刑，依違反保護令罪判她執行罰金4000元，得易服勞役4天。

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