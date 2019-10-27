這張寶可夢卡片600萬成交！　全球僅39張「皮卡丘手握畫筆」超稀有

▲「皮卡丘插畫家」卡片要價19.5萬美元。（圖／翻攝自Invaluable官網，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

在「精靈寶可夢」的交換卡片遊戲（Pokémon Trading Card Game，Pokémon TCG）中，有一張卡牌在全球只有39張，由於當時並沒有將其販售，而是在插畫比賽中被當成獎品，因此不但奇特、稀有，價格也不斐。這張「皮卡丘插畫家」卡片在Invaluable所舉辦的拍賣會上，以19.5萬美元（約新台幣600萬元）的價格售出，創下新紀錄。

綜合外媒報導，這張珍貴的「皮卡丘插畫家」卡片在全球只有39張，Invaluable拍賣說明道，「會這麼稀有的原因是，它並沒有販賣給公眾，而是在CoroCoro漫畫插圖大賽中，被當成獎品的。」這張卡片是為了該場比賽所創作的，其在1998年1月發行，共有23名獲獎者在該比賽中將卡片帶回，其餘16張則是在另外2場比賽中當獎品。

這張「皮卡丘插畫家」的卡片原先是由西田敦子（Atsuko Nishida）所有，卡片的特徵就是皮卡丘握有幾支畫筆，且似乎在為各種妖怪上色。這張卡片自1998年以來，盜版品層出不窮，而真正的卡片，價格則是不斷翻漲，像是先前就曾有人以5.5萬美元（約新台幣168萬元）售出，過了3年，市值又翻了3倍多。

此外，這張「皮卡丘插畫家」的保存狀態非常好，經過評鑑，因為外表及品質都很完美，所以被分至第9級（Near Mint 9.0）。這張卡片最終則以19.5萬美元（約新台幣600萬元）的價格售出，打破Pokémon TCG原有的紀錄。

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