文物一次展、免費出國交換…Wecare高雄統整「韓國瑜7天3度髮夾彎」





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜25日拋出「大學生、研究生去國外當一年交換生」的口號，隔天旋即又經韓辦改口「政府負擔1/2或1/3」，引來輿論熱議。「罷韓」粉專「Wecare高雄」隨即貼出好幾篇新聞連結，強調韓國瑜在短短一周內就連續3次髮夾彎，「政見支票信口開河！」

「Wecare高雄」27日在臉書上貼出6篇新聞，包括韓國瑜在20日說故宮文物一次展出，結果韓國瑜國政顧問團總召張善政24日緩頰是「數位故宮」、韓國瑜20日說3000公尺以上高山廣設升旗台，結果24日改口稱「我昨天就說不可能了！」，以及韓國瑜25日說要讓大學生、研究生去國外交換一年，且費用他會想辦法解決，結果26日變成政府負擔一半，還多加排富條款。

對此，「Wecare高雄」怒酸，「短短七天，韓國瑜連三次髮夾彎！政見支票信口開河變變變～變變變～變變變～」而底下網友也表示，「溜之大吉~彎彎彎」、「只會亂開支票。沒有一樣做到！誰會信他」、「又不是第一天認識他...」、「沒有白紙黑字都不算是真的政見喔～」、「然後再用APP教韓粉如何回應」、「韓導不要意外」、「比海豚將軍還會轉彎」。

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