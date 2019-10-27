高中初戀嫁人！他氣炸急徵「很壞卻合法的事」報復　網一招全跪：我會抓狂

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▲超商結帳示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者曾婉婷攝）

記者黃君瀚／綜合報導

自稱「肥宅」的PTT鄉民日前發文，提到發現高中的初戀要結婚了，瞬間感到難過又生氣，他不可能成為恐怖情人，但決定要叛逆一場，想找一件很壞卻合法的事來做，「但到底可以做啥......壞壞的各位教教我好ㄇ（嗎）？」該文釣出各種答案，其中一條被無數網友追捧，驚呼實在是壞到不行，「到底是怎麼想到的」？

提到做不違法的壞事，大批網友們集思廣益，提供千奇百怪的壞事給肥宅，「不簽聯絡簿、尿尿沒沖水」、「坐博愛座、電扶梯站左邊」、「停摩托車不立中柱」、「把廁所的衛生紙全部抽光」、「寶特瓶丟到一般垃圾」、「電影院外面大聲劇透」。

有位鄉民靈光乍現，整理了6種壞壞方法：

1. 早上7點45或8點45分，去超商繳水電、手機、貸款帳單，越厚越好。

2. 麥當勞吃完餐盤不回收。

3. 帶炸物或是超酥脆洋芋片到電影院找文藝或是劇情片看，記得坐第6排。

▲肥宅示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自圖庫pakutaso）

4. 吃五天大魚大肉，到捷運站最末端車廂，開始一路放屁到第一車廂後下車。

5. 丟外國硬幣或鈔票給街頭藝人。

6. 去初戀婚禮，包1000（元）以內。

這6種合法壞事一出，網友們驚嘆不已，尤其是第一種最是可恨，卻又無法可管，「太邪惡了吧」、「1我真的會抓狂」、「1太可怕了」、「3遇過超爆生氣，洋芋片袋子超吵」、「1真的他X王八蛋」、「1遇過，真的超可怕」、「你是吃到什麼才可以想到1」、「拜託千萬不要選1」、「1 繳完帳單，再說要一杯拿鐵。」

►生火了！連我媽都用到發光