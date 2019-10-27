　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中初戀嫁人！他氣炸急徵「很壞卻合法的事」報復　網一招全跪：我會抓狂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

請繼續往下閱讀...

▲▼超商結帳示意圖。（圖／記者曾婉婷攝）

▲超商結帳示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者曾婉婷攝）

記者黃君瀚／綜合報導

自稱「肥宅」的PTT鄉民日前發文，提到發現高中的初戀要結婚了，瞬間感到難過又生氣，他不可能成為恐怖情人，但決定要叛逆一場，想找一件很壞卻合法的事來做，「但到底可以做啥......壞壞的各位教教我好ㄇ（嗎）？」該文釣出各種答案，其中一條被無數網友追捧，驚呼實在是壞到不行，「到底是怎麼想到的」？

提到做不違法的壞事，大批網友們集思廣益，提供千奇百怪的壞事給肥宅，「不簽聯絡簿、尿尿沒沖水」、「坐博愛座、電扶梯站左邊」、「停摩托車不立中柱」、「把廁所的衛生紙全部抽光」、「寶特瓶丟到一般垃圾」、「電影院外面大聲劇透」。

有位鄉民靈光乍現，整理了6種壞壞方法：

1. 早上7點45或8點45分，去超商繳水電、手機、貸款帳單，越厚越好。

2. 麥當勞吃完餐盤不回收。

3. 帶炸物或是超酥脆洋芋片到電影院找文藝或是劇情片看，記得坐第6排。

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲肥宅示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自圖庫pakutaso）

4. 吃五天大魚大肉，到捷運站最末端車廂，開始一路放屁到第一車廂後下車。

5. 丟外國硬幣或鈔票給街頭藝人。

6. 去初戀婚禮，包1000（元）以內。

這6種合法壞事一出，網友們驚嘆不已，尤其是第一種最是可恨，卻又無法可管，「太邪惡了吧」、「1我真的會抓狂」、「1太可怕了」、「3遇過超爆生氣，洋芋片袋子超吵」、「1真的他X王八蛋」、「1遇過，真的超可怕」、「你是吃到什麼才可以想到1」、「拜託千萬不要選1」、「1 繳完帳單，再說要一杯拿鐵。」

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
性侵8歲女童致腸子流出　趙斗順「清晰長相」首公開
「台灣阿成」宣布選總統　要讓民進黨、國民黨「挫A彈」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中初戀嫁人！他氣炸急徵「很壞卻合法的事」報復　網一招全跪：我會抓狂

北東周二起變天！「一周雨區」出爐　氣象局：高溫明顯下降

火烤兩吃快絕跡！她喊懷念「加奶油超銷魂」兼拉肚神器　網曝本營：在高雄

貓咪部落客「到東京玩失蹤」！　24日報平安後失聯　最後身影穿紫紅、灰上衣

韓國瑜喊當選後「開放澎湖小三通」　觀光局打臉：常態化已超過10年

張國煒親自開回台！星宇首架A321 neo周一抵桃機　當天公布降落跑道

貧窮線公布！貧戶比前3縣市「雙東+彰化」　每百人有近8個低收戶…關鍵曝

禮物販賣機鶴百貨登場　邀家扶兒抽禮物遊神農街

爸媽配合力破表！萬聖「化身超人力霸王一家」殺爆1.9萬人　人妻笑哭：差點窒息

2技術學院想轉科大申請失敗　教育部曝關鍵：陷入迷思

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

高中初戀嫁人！他氣炸急徵「很壞卻合法的事」報復　網一招全跪：我會抓狂

北東周二起變天！「一周雨區」出爐　氣象局：高溫明顯下降

火烤兩吃快絕跡！她喊懷念「加奶油超銷魂」兼拉肚神器　網曝本營：在高雄

貓咪部落客「到東京玩失蹤」！　24日報平安後失聯　最後身影穿紫紅、灰上衣

韓國瑜喊當選後「開放澎湖小三通」　觀光局打臉：常態化已超過10年

張國煒親自開回台！星宇首架A321 neo周一抵桃機　當天公布降落跑道

貧窮線公布！貧戶比前3縣市「雙東+彰化」　每百人有近8個低收戶…關鍵曝

禮物販賣機鶴百貨登場　邀家扶兒抽禮物遊神農街

爸媽配合力破表！萬聖「化身超人力霸王一家」殺爆1.9萬人　人妻笑哭：差點窒息

2技術學院想轉科大申請失敗　教育部曝關鍵：陷入迷思

中信盃黑豹旗／每班招球員　江彥呈與同梯湊齊萬能班底

港民追究警暴集會！防暴警旺角連射「催淚彈」...記者腿部中彈倒地

中信盃黑豹旗／科班打線太驚人　三重高中李泓寬：已經投得很好了！

Brown Eyed Girls成員罹憂鬱症！男星故意嘮叨　她淚崩：很感謝他

HONDA神還原《天氣之子》粉紅色機車！全世界僅1台女孩超想要

現實殘酷！35歲以後無法輕易「開除老闆」　中年轉職，靠WORD搞不定　

中信盃黑豹旗／萬能陳揚甥對西苑敲安　沒回本壘小遺憾

LIVE／「補助交換生」話題發酵　韓國瑜首場青年座談19時登場

「蔡賴配」已成定局？林飛帆：很快就會對外公布

屋主買車位「驚見2孔蓋」…過來人「曝作用」狂勸退：會很慘！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

省121元　麥當勞輕奢華餐點法曝

幫男友買多多綠無糖微冰　女店員回覆讓她氣炸：白目

90歲嬤哭「只要700元」　修車師給2千解釋…妻：釋懷了

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

要迎娶了！新娘「神秘儀式」夫看傻

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

部落客到東京玩失蹤　24日報平安後失聯

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

爽扛最後1箱羊肉爐　她結帳氣炸…被偷了

獨／北大校慶　同運學生升彩虹旗

12月去大阪！選廉航機票秒破萬　網曝關鍵

更多熱門

相關新聞

LINE Pay一卡通繳卡費「爆出漏洞」

LINE Pay一卡通繳卡費「爆出漏洞」

LINE Pay擴大通路，9月26日起至年底只要用「LINE Pay一卡通」帳戶繳費聯邦銀行信用卡帳單，即享LINE Points點數2%高回饋。PTT上就有網友設計出「繳費條碼產生器」，甚至還寫教學文幫卡友拿到每期最高500點回饋，引起眾多網友矚目。

12月去大阪！選廉航機票秒破萬　網曝關鍵

12月去大阪！選廉航機票秒破萬　網曝關鍵

一件事念十年誰不煩？在天長地久的婚姻中，耐心與愛是同一個詞

一件事念十年誰不煩？在天長地久的婚姻中，耐心與愛是同一個詞

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

挺台灣棒球　佛心老闆宣布看12強

挺台灣棒球　佛心老闆宣布看12強

關鍵字：

PTT鄉民男女

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

韓男星趕回台喝喜酒卻被長輩臭罵

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

茵芙迪士尼看清男友　回國秒提分手！

省121元　麥當勞輕奢華餐點法曝

必吃焗烤鹹派！淡水唯美玻璃屋餐館

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

幫男友買多多綠無糖微冰　女店員回覆讓她氣炸：白目

90歲嬤哭「只要700元」　修車師給2千解釋…妻：釋懷了

更多

最夯影音

更多
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面