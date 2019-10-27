快訊／伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

▲伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國福斯新聞稍早快訊報導，外傳伊斯蘭激進組織「伊斯蘭國」首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已身亡，死於美方在敘利亞西北部城市伊德利卜（Idlib）的行動中。但美軍目前尚未確認消息。

另據《新聞周刊》報導，美軍的特別行動是由川普批准。根據五角大廈高階官員的說法，巴格達迪是一項最高機密行動的攻擊目標，國防部深信在突襲行動中身亡的目標是巴格達迪，但消息正在進一步確認當中。

據瞭解，此次突襲行動發生在敘利亞西北部城市伊德利卜（Idlib），當地現由敘利亞伊斯蘭國民兵組織控制。

稍早，川普在推特提到，「剛剛發生一件超級大的事情！（Something very big has just happened!）」過沒多久，白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）就表示，川普會在美東時間27日上午9時（台灣時間晚間9時）發布重大聲明，但並未透露進一步細節。

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

事實上，巴格達迪的行蹤一向十分神秘，幾乎不曾對外公開露面，過去曾多次傳出死亡消息，包括IS自行宣布、被刺客毒殺，以及俄國聲稱幾乎百分之百確定他被空襲炸死等。

只不過，前IS高層伊拉基（Abu Zaid al-Iraqi）去年曾指出，巴格達迪當時正在致力改進教育課程，以藉此吸收學童為組織注入新血；到了今年4月，伊斯蘭國公布巴格達迪的影片，談及前阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）下台，還有蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）政權垮台。

►巴格達迪還活著？ 被捕IS高層：他正致力於洗腦學童！

►IS影片曝光！首領巴格達迪5年來首露面 讚揚斯里蘭卡連環爆炸