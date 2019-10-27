義民祭同場互動冷　柯文哲客語致詞展誠意、蔡英文細數浪漫台三線政績

▲台北客家義民嘉年華，總統蔡英文、台北市長柯文哲未有互動。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

總統蔡英文與台北市長柯文哲27日同台出席台北客家義民嘉年華，兩人行禮如儀、相敬如「冰」，蔡英文致詞時大推浪漫台三線政績，柯文哲則是以客語致詞展現誠意。

柯文哲在蔡英文抵達之前，特地走下舞台，先是整理服裝，再站定位迎接她。蔡英文到場後，兩人進行簡單握手，不過柯文哲接著與上跟北市議員張茂楠熱絡聊天，形成強烈對比。只見蔡、柯兩人比鄰而坐，卻未見任何互動，最後蔡英文因趕行程先行離場，柯文哲同樣握手致意。

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲以客家話致詞表示，今天是他第六次參加義民典禮，他擔任市長挑擔活動都跟鄉親一起走完，今年已經第五年，義民嘉年華不單只是信仰活動，更是客家文化展現的大平台，從迎神、祭典、挑擔、踩街，樣樣都可以看到客家親在尊重傳統下，想要創新與團結的用心。

柯文哲說，他來自新竹，也跟大家同樣從原鄉移居台北做定居，今年的義民嘉年華是「一原鄉一特色」做重點，把台北打色為全國客家的交流平台，今年也特別辦理三代以上客語家庭表揚，「我也說客家話」，承蒙感謝長輩大家的煞猛打拚，謝謝大家關心客家，支持客家。

▲台北市長柯文哲與北市府客家事務委員會主委徐世勳等待蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

蔡英文致詞表示，感謝市府團隊與所有關心客家的好朋友，這些都是我們一起合作保存客家文化的成果，地方政府很努力，中央政府也做了很多事情，像是上週末將推動「浪漫台三線」的精華，帶到凱達格蘭大道上，讓全台灣的人都知道台三線跟客庄有漂亮、非常好看。

蔡英文強調，推動浪漫台三線的目標就是希望台三線重新活絡起來，成為年輕人回家的路，願意回到客庄生活，所以我們一上任就把浪漫台三線納入前瞻基礎建設計畫，仔細規劃用心執行，把台三線這塊招牌重新擦亮。

▲總統蔡英文致詞細數政績。（圖／記者湯興漢攝）

蔡英文說，最近她看到很多年輕人到台三線上的美麗的藝術品、IG網美景點拍照打卡，也有人跟她說這陣子去台三線旅遊，都會看到外國人在吃板條、喝膨風茶，這代表客庄有了新的生命，也代表客庄是非常熱門的旅遊景點。

蔡英文指出，接下來會用此成功經驗，推動高雄、屏東的「靚靚六堆」還有花蓮、台東的「幸福台九線」也要持續努力，未來還會辦理第一屆世界客家博覽會，不管中央或地方，正透過創新和藝術，把逐漸消失的客家文化變成觀光亮點，也讓全世界看重台灣的客家文化。