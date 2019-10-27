韓國瑜主題曲再+1　民眾鼓譟下唱《外婆的澎湖灣》

記者洪正達、洪靖宜／澎湖報導

韓國瑜傾聽之旅來到澎湖，在第二天的行程中來到歐中慨競選總部站台，由於26日晚間座談會時提到「聽外婆的澎湖灣後會非常想來澎湖」，隔日站台時台下不停有民眾鼓譟要韓「唱一波」，但韓並未附和，直到離去前終於拗不過民眾要求才唱出來。

▲韓國瑜離去前拗不過民眾要求，唱出《外婆的澎湖灣》。（圖／記者洪正達攝）

▲澎湖縣長賴峰偉提出要高雄幫忙處理垃圾，韓國瑜表情相當尷尬。（圖／記者洪正達攝）

據了解，韓國瑜從2018年投入高雄市長選戰，一直到2019年參選總統後，都有許多不同的「韓氏主題曲」，其中《夜襲》、《我現在要出征》等，更成為韓粉的情感連結，雖全台傾聽之旅尚未走完．但愛唱歌的韓國瑜仍會為每首具有地方特色的歌曲留下歌聲。

韓國瑜在26日座談會中回應民眾如何改善觀光議題，韓用《高山青》來比喻，其中「阿里山的姑娘美如水」一句歌詞讓國外人聽到這首歌一定要來看阿里山的姑娘，另外一首歌《大阪城的姑娘》，他說，「之前台北縣民意代表去大阪城，經過大阪城要下車，因為歌詞寫大阪城姑娘辮子長，而且妹妹也會跟著嫁過來，歌詞這樣寫，一聽大家很激動，沒想到一去全部是歐巴桑，韓國瑜提《外婆澎湖灣》，問到澎湖準備好了嗎，華僑來想看澎湖灣，但說實在就是一個海灣，但很滿足。」

▲韓國瑜為問鼎立委的澎湖縣議員歐中慨站台，進場時花了近7分鐘才走到台前。（圖／記者洪正達攝）