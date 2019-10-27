賴峰偉當面提「澎湖垃圾請高雄解決」　韓國瑜超尷尬...只能乾笑

記者洪靖宜、洪正達／澎湖報導

國民黨總統參選人韓國瑜，全力準備2020年總統大選，請假展開傾聽之旅前往澎湖，27日行程馬不停蹄，約10點時出席與立法委員參選人歐中慨聯合競選總部成立大會，選擇以大進場方式入場，走了約7分鐘，不過澎湖縣長賴峰偉提到澎湖的垃圾問題，盼高雄能來幫忙解決，希望韓國瑜允諾，韓卻乾笑好幾聲還偷偷牽賴的手。

▲韓國瑜被問代為處理垃圾問題顯得有些尷尬。（圖／記者洪正達攝）

▲澎湖縣長賴峰偉送上包子。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜出席立法委員參選人歐中慨聯合競選總部成立大會，以大進場方式入場，走了約7分鐘，受到支持者簇擁，輪到澎湖縣長賴峰偉致詞時，他提到自己與韓討論到小三通時，韓當場答應澎湖也要有小三通，期待韓當選總統後，澎湖的觀光業、旅遊業、交通業都會蓬勃發展。

但賴偉峰緊接著說，「還有一點我有拜託韓國瑜，我們現在垃圾很多，垃圾處理問題，我們需要高雄市在這一段時間特別要幫忙，縣政府現在急起直追，一定要蓋焚化爐，我相信我們這個焚化爐可以蓋的起來，那麼焚化爐還沒有蓋之前，我們希望韓市長現在就幫我們來解決這個問題」，這時韓國瑜已經微微低頭抿嘴。

▲韓國瑜被問代為處理垃圾問題顯得有些尷尬。（圖／記者洪正達攝）

賴偉峰說「我們要問問韓國瑜好不好」，拿起麥克風要站在旁的韓國瑜回應，沒想到韓國瑜卻面露尷尬，乾笑好幾聲，還偷偷牽了賴的手，賴趕緊緩頰說，「好啦，他昨天有說回去一定會把這個問題請高雄市政府研究，我相信應該是往有利的方向去想」。不過高雄市議會民進黨議員郭建盟日前才剛在議會質詢有關「拒續約燒外地垃圾」問題，韓國瑜今天雖然沒正面回應，但想必又會再次引起話題。