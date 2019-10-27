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LINE Pay一卡通繳卡費「爆出漏洞」！網友神製條碼器　每期爽賺500點高回饋

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▲「LINE Pay一卡通帳戶」7-ELEVEN行動支付正式上線。（圖／LINE Pay提供）

▲「LINE Pay一卡通」繳費信用卡帳單，可享Line Points點數2%高回饋。（圖／LINE Pay提供）

記者楊絡懸／台北報導

LINE Pay擴大通路，9月26日起至年底只要用「LINE Pay一卡通」帳戶繳費聯邦銀行信用卡帳單，即享LINE Points點數2%高回饋。PTT上就有網友設計出「繳費條碼產生器」，甚至還寫教學文幫卡友拿到每期最高500點回饋，引起眾多網友矚目。

繼中信LINE Pay卡退出「無腦刷神卡」的回饋神位後，聯邦銀行推出賴點卡，綁定LINE Pay並申辦電子帳單，就享有國內消費不限通路2%、國外3%的LINE Points回饋。而在信用卡帳單出帳後，若用「LINE Pay一卡通」繳費聯邦銀行信用卡帳單，再追加2%的LINE Points點數回饋，等於回饋率再往上加2%，總計4%高回饋。

請繼續往下閱讀...

根據聯邦卡活動內容指出，回饋以當月繳納信用卡費金額x2%後四捨五入計算，例如，當月使用一卡通帳戶繳納聯邦銀行信用卡帳單金額共計為2萬元，回饋計算方式為20,000x2%，共可拿400點，但每一卡通帳戶每月回饋上限500點。

由於活動規定指出，聯邦銀行信用卡帳單的最低應繳金額不能超過2萬元，因此以2萬元的帳單計算後，每月只能拿到400點。但到底要如何拿剩下的100點、共賺滿500點？PTT網友就教學，透過「溢繳」的方式，先繳2萬元帳單拿400點，再多繳一筆5000元帳單拿100點，合計繳2萬5000元帳單即可拿滿500點。

該網友設計出「繳費條碼產生器」，教學內容指出，輸入信用卡繳費資料如第二段條碼、繳費金額，金額不超過2萬元都可以自行產生條碼後繳費，只要金額不重複，就可以「想繳幾筆就繳幾筆」，達到「繳好繳滿」賺滿每月最高回饋。

至於溢繳費用可以申請退款或是抵免下一期帳單，完整的教學讓卡友拿500枚LINE點數，1點等於1元。

「每個月預繳2萬5000元，當存錢一樣慢慢扣，2%利率滿高。」多數網友紛紛討論「吸LINE點大法」，並考慮在年底前大撈回饋點數；如今也有人回報入帳心得，證實此招回饋有效。

不過，一卡通公司得知漏洞消息後說明，如果用戶溢繳後卻申請退款，那麼原本回饋的點數就會自動被系統扣除。換句話說，網友們溢繳後的費用，只能延續下一期作為抵免，才會進入回饋系統。

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