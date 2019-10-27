影／陸外長王毅回嗆彭斯挺台演講「哼！一派胡言」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅26日以「一派胡言」四個字，回嗆美國副總統彭斯（Mike Pence）日前批評大陸的言論。

根據陸媒《環球網》報導，王毅近日參加在北京舉行的「北京－東京論壇」，這是他時隔14年再度出席「北京－東京論壇」。

參加論壇的過程中，有記者向他提問，如何看待美國副總統彭斯日前的涉華演講。王毅聽完問題後，回頭哼了一聲，接著以激動的語氣回應，「一派胡言！」

此外，大陸外交部發言人華春瑩25日也曾批評彭斯的演講內容，她指出，彭斯對中國社會制度和人權宗教狀況進行蓄意歪曲，對中國內外政策進行無端指責，「言論與其去年10月的演講如出一轍，流露出十足傲慢和虛偽，充滿了政治偏見和謊言，中方表示強烈憤慨和堅決反對。」

彭斯24日在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）針對美中關係發表演講，他表示，美國與台灣站在一起，美國政府批准額外對台銷售，也承認台灣在全球貿易經濟中佔有重要地位。彭斯還提到，大陸透過金錢外交，在一年內誘使兩個國家與台灣斷交，轉與大陸建交，藉此對台灣民主的施壓，「國際社會永遠不該忘記，它與台灣的交往不會威脅到和平，而是會保衛台灣及整個區域的和平。」