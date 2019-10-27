桃園檳榔攤傳來「清脆掌聲」　他外送炸雞苦等10分鐘喊：熊貓…後續曝光

▲原PO分享工作遇到的情況，引發熱烈討論。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者劉維榛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名自稱Foodpanda外送員的男網友發文稱，26日送速食店炸雞到桃園市某檳榔攤，只聽到攤內傳來「清脆拍掌聲」卻都無人回應，他默默等了10分鐘發現沒停止跡象，只好大叫「熊貓外送」。他也分享後續經過，「TMD，可以打完O再叫外送嗎」，讓其他老司機跪求地址直呼想朝聖。

原PO今天（27日）凌晨在「爆怨公社」臉書社團說，當時到達檳榔攤時，發現玻璃櫥窗內沒有人，打了數通電話都無人接聽，於是決定走進檳榔攤內叫客人。

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原PO表示，剛打開門，就聽到裡面傳來「清脆的拍掌聲與女子的高聲獨唱」，為了不打擾女子獨唱的樂趣，所以默默又等了10分鐘，發現沒有停止的跡象，逼不得已之下只好大喊「熊貓外送」。

▼原PO在檳榔攤至少等了超過10分鐘。（示意圖／達志影像）

「瞬間拍掌聲與獨唱聲都停了！」原PO指出，又過了幾分鐘，一名穿著內褲的男子現身付錢。他寫道，「TMD，可以打完O再叫外送嗎？我沒有興趣參與你們打O的過程⋯」

對此，許多網友留言，「這就要怪你了，是你太早到了，影響到他辦事情了」、「好好奇是哪家喔」、「地址店名是不是該給一下」、「話說正確那家在哪？大家都想朝聖。」

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