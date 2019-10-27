無法表達的心慌…失語女離家就醫不復返　媽媽凌晨奔波15公里求助

▲失語女兒深夜還沒回家，母親從萬華衝到北投找人。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

女兒不見了！住在台北市萬華區的61歲江姓母親14日近中午起床時，發現31歲女兒小葳（化名）不在家，以為是她定期服用的藥物吃完了，所以自行前往北投醫院回診，然而夜色愈來愈黑，母親仍等不到女兒回家，心中便開始產生擔憂、焦急如焚，於是立刻起身前往北投找人，並在警方的協助下，母女終於順利團聚。

當天凌晨12時許，母親趕到北投時，由於未曾來過、人生地不熟，在不知如何是好的狀況下，六神無主地走到大屯派出所報案，稱患有語言障礙的女兒當日外出後就沒回家，請警方協尋。員警王信仁先安撫著急的母親，請她留在所內休息，並派遣員警劉夷中前往搜尋。

但時值深夜，診所業已休息，員警靠著多年從警經驗，研判小葳極有可能在公車總站，果不其然，真有一名女子呆坐在候車亭內，但女子似乎因過於疲累而無法表達為何獨自在此，於是先將她帶回派出所安置。

母親一看到女子難掩激動，隨即上前抱住，表示她就是離家走失的小葳！並感謝員警幫忙。考量小葳母女安危，警方也主動護送2人返回萬華住處，讓這場驚憂之旅畫下美好句點。

▼老鳥警憑經驗找到失語女，發現她呆坐候車亭內，便帶回派出所與其母親相聚。（圖／記者孫于珊翻攝）

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