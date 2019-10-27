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火烤兩吃快絕跡！她喊懷念「加奶油超銷魂」兼拉肚神器　網曝本營：在高雄

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆系知識家）

▲原PO貼出火烤兩吃的鍋具。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在到外面有火烤兩吃的店家，大部分都是分成烤網跟火鍋，一名女網友日前就PO出一張鍋、烤兩用的器具，文中直呼懷念，「可能很多人沒吃過（90後？）這種火烤兩吃，現在換成鐵網的或是石頭火鍋」。看到照片後，其他網友也紛紛表示，「我也很懷念」、「我印象中最早的吃到飽」、「好懷念這個滋味。」

這位女網友在臉書《爆系知識家》貼出照片，只見餐桌上擺著一個瓦斯爐，上面則是一個圓形大盤子，圓大盤上又有一個小鍋子，整個看起來像是一體成形的設計，不確定是不是可以拆開來清洗，不過形狀相當特別，現在餐廳相當少見。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆系知識家）

▲上面煮火鍋、下方能同時烤肉，相當方便。（圖／翻攝自爆系知識家）

原PO就在文中說，她很懷念小時候這種加奶油、很便宜的火烤兩吃，「小時候真的超愛吃，但台北好像全部關光了，大家知道現在小時候的味道還存活在哪邊嗎？」接著用hashtag透露，「#這間是桃園還存活的某間」、「#但沒有奶油」、「#肉醃的味道也完全不同」。

看到貼文後，許多人對這個鍋子卻很熟悉，紛紛留言直呼，「我也很懷念」、「我印象中最早的吃到飽」、「當初吃這個1個人才180」、「我還是喜歡這種ㄉ，奶油超香」、「現在因為養生，都沒有以前的奶油可以用了」、「還有一種是整片鐵板上面鋪鋁箔紙+旁邊一個大鍋子煮火鍋的，火烤兩吃，現在找不到了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆系知識家）

▲看起來感覺超美味的 XD（圖／翻攝自爆系知識家）

不少高雄網友則笑喊，「高雄好幾家」、「來高雄吃」、「高雄超多的啊」、「可以順便去高雄玩順便吃」、「高雄還很常見呀，不過也都漲價很多啦！」還有人表示，這種火烤兩吃根本就是另類拉肚神器，「以前只要150就吃到飽，不過衛生環境真的很糟，在店內看過蟑螂爬，而且肉品都是碎肉」、「以前吃過一次上吐下瀉後，就沒再去過」、「高雄很多，每吃必拉」、「每吃必烙賽的底下幫我+1我統計一下。」

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