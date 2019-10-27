清晨5點看窗外！「15層大樓閃火光」8千人秒誤會　拉近看曝真相：是日出

▲原PO從家中看出去，看到一棟「起火」大樓。（圖／黃先生授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這是日出，不是火災」，一名男網友日前從家中向外看，發現遠處大樓的窗戶牆映著日出的陽光，看起來彷彿一片火光，忍不住拍下照片PO網。畫面吸引8千多人注意，網友紛紛直呼，「真的好像火災，我要是第一次經過看到可能也會嚇傻」、「我還放大看了好幾遍，還真像」、「我怎麼看都不覺得是太陽啦！」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出多張照片，只見他早上5點多從自家陽台或窗戶往外看，意外看到遠方一棟約14～15層大樓似乎發生火警，但細看後發現原來不是起火，而是太陽倒映在整片窗戶牆上，橘紅色的光的就照射在整面窗戶上，讓他忍不住拿起相機拍下畫面，貼文中也直呼，「這是日出，不是火災。」

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▲▼遠方的大樓感覺像起火，其實只是倒映日出的陽光。（圖／黃先生授權使用）

原PO之後也在文中補充強調，「是日出喔，不是夕陽」，並透露大樓地點是在樹林、新莊交界處，照片是大概一個月前、早上五點多拍的，「這不是每天都有，一年中大概也只有幾天的幾分鐘剛好照到這個角度，所以不必替住戶擔心日曬問題 XD。」

看到照片後，網友也紛紛驚呼，「每天這時刻，消防局電話接不完」、「難怪沒有煙」、「真的好像火災，我要是第一次經過看到可能也會嚇傻」、「我以為是火災」、「不說以為是」、「我還放大看了好幾遍，還真像、「我怎麼看都不覺得是太陽啦」、「會不會有人太緊張打電話報警」、「我看到應該會馬上打119。」

▼這……不管從遠到近，怎麼看都像火光啊 XD（圖／黃先生授權使用）

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