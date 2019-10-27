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省下121元！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光　小資必備「4寶」比刷卡還神

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一例一休,工時,麥當勞,工讀生。（圖／資料照）

▲麥當勞是台灣速食店龍頭霸主。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

在台灣只要有人提起吃速食店，多數民眾腦海中第一個跑出來的名字會是麥當勞，最近就有影片詳細了介紹M家最高CP值吃法攻略，只要準備好「4寶」點點卡、甜心卡、得來速VIP和麥當勞報報，點一套含濃湯、主餐、飲料、甜點的輕奢華大全餐只要115元，幾乎是原價224元的一半。

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「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，裡頭提到全台灣超過396間的麥當勞是台灣霸主，現在全面支援各種支付，信用卡、Apple Pay、Google Pay、悠遊卡、一卡通、icash、Happycash全都吃，出門就算沒帶錢包，只要有手機或一張卡就能大快朵頤。

不過要特別注意的是，幾乎所有信用卡消費麥回饋都特別排除麥當勞，因為這類小額支付銀行手續費收入相當微薄，少數例外如滙豐現金回饋卡1.22%有包含；國泰KOKO卡到年底舉辦9527感謝祭符合5%加碼；兆豐統一獅聯名卡自動加值送1萬點OPENPOINT點數約等於6.67 %回饋。

主持人提醒，如果是1到2周就吃一次麥當勞的常客，那麼「4寶」絕對值得擁有，搭配使用就能輕鬆比信用卡回饋賺更多，它們分別是點點卡、甜心卡、得來速VIP和麥當勞報報。 

 ▲▼速食店,麥當勞,消費,經濟。（圖／記者李毓康攝）

1. 點點卡（100元）。
點點卡是麥當勞的儲值卡，可以結帳時再存錢，以百元為單位，消費10元累積1點，理論上是10%回饋。點點卡能換的商品不少，主持人大推換小薯，原價32元但20點就能換，回饋率提升到16%；另外冰炫風、大薯條跟6塊麥克鷄塊套餐也值得，讓回饋放大到11%。

2. 甜心卡（39元）。
甜心卡是麥當勞每年必買的神之卡，買A區、送B區，有效期限1年。主持人最常的買法是大薯配大飲料，55元雖然比「A經典配餐」貴5塊，不過薯條跟飲料都升級；若要回饋最大化，B區就點特選黑咖啡，不管冰、熱一杯定價可是55元。

3. 得來速VIP（免費）。
麥當勞官方網站就能下載，只要餐廳附設得來速車道，點任何餐點都享有10元加價購，包含小飲料、蛋捲冰淇淋、蘋果派或小薯。主持人最推蘋果派跟小薯，它們原價都是32元。

4. 麥當勞報報（免費）。
麥當勞官方app，只要設定天氣報時就有1次抽獎機會，有點數貼紙和各種優惠券，像是10元麥香雞、4塊雞塊買1送1、大薯買1送1、買飲料送漢堡等等。

主持人最後無私分享超高CP值的「輕奢華餐」點法，有濃湯、主餐、飲料和甜點。首先用1+1點4塊麥克雞塊配玉米湯50元，男生怕吃不飽可以換成漢堡，再用甜心卡大薯配特選黑咖啡55元，最後得來速VIP加蘋果派10元，一共是115元，用點點卡結帳還能賺10%，換算下來比原價224元省了一半。

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