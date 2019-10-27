救護員咆哮「拒跨區」遭火速調職　消防局27小時內連發3則澄清：沒有關說

▲李雅芬遭質疑施壓高市消防局。（圖／翻攝Facebook／高雄市議員 李雅芬）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市消防局有2名救護人員，以「無法跨區就醫」為由，拒絕患者家屬要求送至指定醫院，患者當時打電話向高雄市議員李雅芬求助。事後該2救護員遭調職，被質疑是李雅芬施壓導致。現在風波越演越烈，高雄市政府消防局在27小時內連發了3則澄清稿，最後一則更是強調：「調整服務單位跟議員關心本案完全沒有關係」。

高雄市政府消防局在26日上午8點多就已經開始進行澄清，第一封澄清稿件在上午10點多發出，是以相關法令來說明，究竟是否能夠「拒絕跨區就醫」，隨後在11點02分的時候，再次發第二封澄清稿《消防局澄清：調整服務單位係為提升同仁學習與進步 非議員關說施壓》。

不過，事件似乎越演越烈，27日上午10點56分消防局再發出第三封澄清說明：「本局同仁在執行救護勤務原則上以就近護送責任醫院為主，但是家屬（或是患者）有要求指定醫院時我們會請家屬（或是患者）具結簽名負責，本案市民旣已提出要求，本局救護同仁當時應告訴家屬，如家屬堅持要跨區護送，必須簽切結書，但同仁並未依規定處理。本局調整兩位同仁到就近對救護服務品質優質的分隊主要目的是要提升他們專業化來服務市民，調整服務單位跟議員關心本案完全沒有關係」。

對此李雅芬26日在臉書粉絲專頁發聲明稿澄清，表示「救護員執行救護任務非常辛苦，辛勞值得肯定」，但該起個案是否仍應站在「視病患如親」，並依據「緊急傷病患的傷病情況」做綜合全盤考量的狀況，值得外界省思。

▲▼李雅芬遭質疑施壓高市消防局。（圖／翻攝Facebook／高雄市議員 李雅芬）