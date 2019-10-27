港財政司長：不排除香港今年經濟呈負增長　旅遊業哀嚎「比SARS時期還慘」

▲香港經濟受到反修例活動影響。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

香港財政司司長陳茂波近日在網誌上發文說，困擾本港的社會風波持續至今已超過4個月，多個行業都為此默默承受著極大的代價，「現在本港的經濟狀況到底有多差？我相信每個市民都心裡有數。」他指出，繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，估計要達到全年經濟增長在0至1%的預測，存在極大難度，「不能排除全年經濟呈負增長的可能性」。

綜合港媒報導，陳茂波表示，只要看看市面上大部份餐飲店、商店的情況，或者跟不同行業的朋友交談了解，大家就能明白本港目前的經濟狀況有多糟。他接著說，政府將在本周四（31日）公布第三季經濟增長的預先估計數字（Advance Estimate）；繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，且負增長的幅度顯著擴大，更甚的是，目前情況還未見起色。

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

陳茂波說，不能排除香港全年經濟呈負增長的可能性，出口方面，前幾天公布的外貿數據顯示，本港9月份商品出口貨值按年跌7.3%，第三季合計跌6.4%，較第二季跌幅擴大了近兩個百分點；若按貨量計算，第三季的跌幅預計超過7%，是近十年最大的單季跌幅。

此外，在旅遊業方面，訪港旅客人次7月份的跌幅是個位數，在8月和9月跌勢轉急，合計跌幅擴大至37%，10月至今情況更惡劣，上半月跌幅擴大至近五成；酒店房間平均入住率在8月份，按年大跌28個百分點，降至66%；9月至10月即使未有正式數字，但業內表示受到的打擊「是2003年SARS時期以來最嚴重的」，部分受示威活動影響嚴重地區的酒店，入住率更低得驚人。

▼香港遊行示威活動影響各行各業。（圖／記者黃彥傑攝）

他接著說，零售方面，有商家反映過去數月經常出現被迫半天、甚至全天休業，因為員工也擔心人身安全及交通受阻；零售業銷貨量跌幅由7月份的13.1%，擴大至8月份25.3%，是有紀錄以來最大的單月按年跌幅。

陳茂波最後稱，「我們會繼續密切監察外圍的經濟狀況和本港的政經情勢，盡力研究進一步的紓緩措施；但無論如何，政府推出的支援措施只能稍為減輕相關業界和市民的壓力。要真正治本，始終需要社會各界齊心合力制止暴力、制止對交通基建和針對特定目標商舖、銀行和機構的破壞、制止對持不同意見人士的襲擊，讓社會盡快恢復秩序、讓市民回復正常的生活。盼大家放下分歧，回歸理性對話，共謀出路。」

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