　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港財政司長：不排除香港今年經濟呈負增長　旅遊業哀嚎「比SARS時期還慘」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港經濟受到反修例活動影響。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

香港財政司司長陳茂波近日在網誌上發文說，困擾本港的社會風波持續至今已超過4個月，多個行業都為此默默承受著極大的代價，「現在本港的經濟狀況到底有多差？我相信每個市民都心裡有數。」他指出，繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，估計要達到全年經濟增長在0至1%的預測，存在極大難度，「不能排除全年經濟呈負增長的可能性」。

綜合港媒報導，陳茂波表示，只要看看市面上大部份餐飲店、商店的情況，或者跟不同行業的朋友交談了解，大家就能明白本港目前的經濟狀況有多糟。他接著說，政府將在本周四（31日）公布第三季經濟增長的預先估計數字（Advance Estimate）；繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，且負增長的幅度顯著擴大，更甚的是，目前情況還未見起色。

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

陳茂波說，不能排除香港全年經濟呈負增長的可能性，出口方面，前幾天公布的外貿數據顯示，本港9月份商品出口貨值按年跌7.3%，第三季合計跌6.4%，較第二季跌幅擴大了近兩個百分點；若按貨量計算，第三季的跌幅預計超過7%，是近十年最大的單季跌幅。

此外，在旅遊業方面，訪港旅客人次7月份的跌幅是個位數，在8月和9月跌勢轉急，合計跌幅擴大至37%，10月至今情況更惡劣，上半月跌幅擴大至近五成；酒店房間平均入住率在8月份，按年大跌28個百分點，降至66%；9月至10月即使未有正式數字，但業內表示受到的打擊「是2003年SARS時期以來最嚴重的」，部分受示威活動影響嚴重地區的酒店，入住率更低得驚人。

▼香港遊行示威活動影響各行各業。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 香港,反送中,十一遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）

他接著說，零售方面，有商家反映過去數月經常出現被迫半天、甚至全天休業，因為員工也擔心人身安全及交通受阻；零售業銷貨量跌幅由7月份的13.1%，擴大至8月份25.3%，是有紀錄以來最大的單月按年跌幅。

陳茂波最後稱，「我們會繼續密切監察外圍的經濟狀況和本港的政經情勢，盡力研究進一步的紓緩措施；但無論如何，政府推出的支援措施只能稍為減輕相關業界和市民的壓力。要真正治本，始終需要社會各界齊心合力制止暴力、制止對交通基建和針對特定目標商舖、銀行和機構的破壞、制止對持不同意見人士的襲擊，讓社會盡快恢復秩序、讓市民回復正常的生活。盼大家放下分歧，回歸理性對話，共謀出路。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
LINE Pay一卡通繳卡費爆漏洞！網友製條碼器　每期爽賺5
韓國瑜要「澎湖小三通」救觀光　陸委會打臉：10年前就開放了
桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　他外送苦等10分鐘喊：熊貓…後續曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

13歲少年求歡遭拒！竟「殘殺10歲女童」裝塑膠袋丟棄　家長0道歉：怕挨揍…

離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋一對1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒懂

懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊：救命

奧迪停地下室「離奇消失」…車主一看監視器傻眼：鄰居13歲小孩開去上學了

香港網紅遭「斷頭塞箱」棄屍竹圍！兇嫌願赴台自首：希望別判死刑

5歲女童玩溜滑梯「狂揉眼睛」癢炸！醫檢查拉出「20條陰蝨」嚇傻…還在蠕動

邊寫作業邊看卡通…心急媽順手往「後腦杓一巴」　8歲女兒頭暈狂嘔當晚身亡

獨生女10年前意外喪命…60歲媽想拼孩子「做試管」喜獲雙胞胎！網卻怒了

影／吃火鍋撈出「女性護墊」…女客氣炸求償3千萬！結局「免賠」網戰翻了

空腹吃芒果長出「6cm胃結石」痛爆　她動手術竟切不碎…醫神招解救：喝可樂！

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

影／陸外長王毅回嗆彭斯挺台演講「哼！一派胡言」

港財政司長：不排除香港今年經濟呈負增長　旅遊業哀嚎「比SARS時期還慘」

人妻原諒「丈夫偷腥」卻患恐怖症狀…一天用光2.5kg洗衣粉：想擺脫骯髒感

四川煤礦倒塌3死1傷　還有3人受困未尋獲

華聞快遞／重慶新增「電梯安全保險」　乘客被困電梯可獲賠償

央視批CNN冰屍案「把人命當政治工具」：欠39死者家屬＋中國人一個道歉

等我回來！孟晚舟隔海祝福父親任正非75歲生日　暖哭一票網友...

「陳同佳案」建好單一窗口後　部署在港的台檢警人員已撤回

陳同佳來台無障礙！陸委會呼籲：港方無須多言　只要付諸行動

陳同佳會否來台投案？陳其邁：台灣已做好準備...現在障礙在香港！

要海內外觀光客！　韓國瑜喊當選後開放「澎湖小三通」

中信盃黑豹旗／畢業大禮　邱楚鈞敲東高隊史首安

韓國瑜主題曲再+1　民眾鼓譟下唱《外婆的澎湖灣》

歡慶國際黑貓日！愛撒嬌領養率卻極低　其實牠們是消災守護神

中職／味全龍保護年輕投手　冬盟一口氣找4洋投

范冰冰事業重創落魄又失戀「只剩她陪」！　張鈞甯暖告白粉絲推爆

MotoGP／小牛最後1圈自爆，冠軍拱手讓小馬！澳洲站最速報

主子找媽玩123木頭喵！　她轉頭那刻被「霸道總裁式親吻」...秒融化

搶台中捷運通車前效應　漲最大2站有機會！房價還在1字頭

台南新市區白蓮霧盃慢壘邀請賽開幕　黃偉哲：樂見壘球運動蓬勃發展

大陸熱門新聞

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

67歲孕婦「自然受孕」產女嬰　網罵翻

床上娃娃太大隻　女博士生遭取消獎學金

15歲學生持磚塊擊頭...男老師血濺牆壁倒地

27歲女失聯22天　母調監視器見一男尾隨

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

女孩約網友開房「突聞腳臭」揭發暗黑真相

任正非機場安檢　意外引熱議

孟晚舟祝福父親任正非75歲生日！暖哭一票網友

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

香港264名大專生被捕「罪刑下場曝光」

還記得他嗎？「犀利哥」今慘況曝光

一年2500人死於英國！亞洲偷渡客遭遇曝光

見男網友！長腿妹慘遭「車內性侵」次日亡

更多熱門

相關新聞

百萬人示威！智利總統盼平民怨：內閣重組

百萬人示威！智利總統盼平民怨：內閣重組

智利民眾當地時間25日超過百萬人上街頭示威抗議；已收回「暴徒」定調並道歉的強人總統皮涅拉（Sebastian Pinera）再度出面滅火，坦承政府經濟政策失衡，將改組內閣以彌民怨。一名大學講師在當天上傳影片，街頭擠滿了人，人手上拿著吉他，眾示威者一起大合唱，唱出人民的聲音。

陳水扁：美國不會為了台灣犧牲自己利益

陳水扁：美國不會為了台灣犧牲自己利益

陳同佳案！台灣部署在港的檢警人員已撤回

陳同佳案！台灣部署在港的檢警人員已撤回

陳同佳來台無障礙！陸委會籲：港方付諸行動

陳同佳來台無障礙！陸委會籲：港方付諸行動

陳同佳來台投案？陳其邁：台灣已做好準備

陳同佳來台投案？陳其邁：台灣已做好準備

關鍵字：

香港經濟負增長陳茂波財政司反送中反修例示威

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

茵芙迪士尼看清男友　回國秒提分手！

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

必吃焗烤鹹派！淡水唯美玻璃屋餐館

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

關鍵第5人落網！英貨櫃凍屍案「死者國籍逆轉」

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面