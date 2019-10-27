誤踩油門衝入安平港！他驚慌爬出車外　友目睹嚇壞拿「竹竿」急拉

記者吳奕靖、廖安莘／台南報導

台南市一名林姓男子26日晚間與友人到安平港附近聚會，結束後欲移車離開，卻不小心誤踩油門，連人帶車衝入安平港遊艇碼頭海域，隨即自行從車內脫困後，一旁友人急忙拿竹竿將他拉上岸。海巡署人員接獲民眾報案，趕緊派員抵達現場協助並將車輛吊起上岸。

▲林男誤踩油門衝入安平港遊艇碼頭，海巡署趕緊派員抵達現場協助並將車輛吊起上岸。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

安平漁港安檢所26日晚上8時許接獲民眾通報，於遊艇碼頭岸際有人車落海，情況危急。副所長郭建鋐隨即率1車4員迅速抵達現場，並向前關心詢問，得知落水民眾已由朋友拿竹竿拉起上岸。

林男表示，因本身患有小兒麻痺症且動作遲緩，結束朋友聚會欲離開移車時，誤踩油門，導致車輛衝入港區，所幸有海巡人員會同吊車業者順利將車輛吊起上岸，並表示對於海巡人員的協助感到萬分感謝。

南部分署第11岸巡隊表示，海巡機關雖司查緝走私及非法入出國，但對於救生救難及為民服務工作也尤其重視，秉持「為民服務，當仁不讓」之精神，民眾如果於岸際發生或發現任何急難情事，隨時都可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署秉持著熱誠的心，全力提供協助，竭誠為民眾服務。

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