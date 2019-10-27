反擊馬英九　蘇貞昌：為港府解套來擘劃的人就是魔鬼

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對陳同佳案，行政院長蘇貞昌多次批評前總統馬英九「魔鬼」，導致兩人隔空激烈交火。對於「魔鬼說」，蘇貞昌27日受訪時，細說何謂「魔鬼」。

由於陳同佳案，蘇貞昌指出，與馬英九跟律師密友陳長文有關，甚至批評他們是「魔鬼」。引起馬英九不滿，反擊蘇貞昌心術不正、信口開河，認為他不適任，應該要馬上請辭。

馬英九透過辦公室發聲明表示，陳長文律師已經說明，過去一年沒有去過香港，蘇貞昌還言之鑿鑿編了這麼多故事，「一個欺騙神明的人，現在又來騙人民，他講的話有人會信嗎？」

對於「魔鬼說」，蘇貞昌27日受訪時表示，矮化台灣國格，要讓2300萬台灣人失去自由、失去民主，還有可能送新疆再教育的人，就是魔鬼。他強調，對香港百萬人上街頭毫不同情，對香港年輕人、學生一再被打、被殺、被失蹤毫不同情，卻要為「林鄭」脫逃、為港府解套來擘劃的人，就是魔鬼。

▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）



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